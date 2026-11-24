Erzincan'ın Tercan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve kutlama programı düzenlendi.

Program, Tercan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kutlama programı, 17 Şubat Mamahatun Ortaokulu konferans salonunda devam etti.

Programa Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerleri gelecek nesillere taşıyan önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenliğin bir gönül işi olduğunu ifade eden Kalkan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında akademik başarının yanı sıra ahlaklı, üretken, eleştirel düşünebilen ve merhamet sahibi bireyler yetiştirmenin önemine değindi.

İlçenin merkezinden en uzak köylerine kadar fedakarlıkla görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Kalkan, öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinden yararlanmaları ve merak etmekten vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.

Kalkan, konuşmasının sonunda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı, görevleri başında şehit olan eğitimcileri ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

Programda öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sahnelendi, şehit öğretmenler anısına şiirler okundu ve şarkılar seslendirildi.

Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.