Tercan\'da yıl sonu şenliği coşkusu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu şenliği gerçekleştirildi.
Tercan Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları gösterileri sergiledi. Minik öğrencilerin sahne performansları, salonu dolduran davetliler ve veliler tarafından ilgiyle izlendi.
Şenliğe Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Çağatay Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Emin Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fevzi Koçoğlu, ilçe protokolü ile çok sayıda veli katıldı.
Öğrencilerin sergilediği gösterilerin ardından çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Program, öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyelerinin katılımıyla çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZİNCAN
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