Trendyol ve UNDP'den Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
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Trendyol ve UNDP'den Yapay Zeka Eğitimi

Trendyol ve UNDP\'den Yapay Zeka Eğitimi
22.07.2026 11:13
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Yarının Köyleri Projesi ile kırsal üreticilere yapay zeka ile ürün geliştirme eğitimleri başladı.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen Yarının Köyleri Projesi kapsamında kooperatif, üretici ve işletmelere yönelik "Yapay Zeka ile Ürün Geliştirme ve Satışa Hazırlama" eğitimleri İzmir'de başladı. Eğitimler ağustos ve eylül ayları boyunca Yarının Köyleri projesinin pilot illeri olan Denizli, Sakarya, Adana, Diyarbakır ve Hatay'da devam edecek. Eğitimlere katılanlara yapay zeka araçlarını kullanarak ürün ve pazar araştırması yapma, ürün görsellerini geliştirme ve kampanya içerikleri hazırlama becerileri kazandırılacak.

Trendyol ve UNDP iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri Projesi kapsamında başlatılan yeni yapay zeka eğitimleriyle, kırsal bölgelerde faaliyet gösteren üretici, kooperatif ve işletmelerin ürün geliştirme, pazarlama ve e-ticaret yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Katılımcılara yapay zeka araçlarının sunduğu imkanların yanı sıra bu araçların iş süreçlerine nasıl dahil edilebileceği uygulamalı olarak aktarılacak.

Kampanyalarda yapay zeka kullanma becerisi öğretilecek

Eğitimlerde ürün görsellerinin yapay zeka araçlarıyla iyileştirilmesi ve farklı kullanım alanlarına yönelik yeni görsellerin oluşturulması ele alınacak. Katılımcılar, ürünlerini dijital platformlarda daha etkili biçimde sunabilmek için ihtiyaç duydukları görsel içerikleri geliştirme konusunda bilgi edinmenin yanı sıra yapay zeka araçlarıyla ürün ve pazar araştırması yapma yöntemlerini de öğrenecek. Böylece üretici ve işletmelerin pazardaki eğilimleri, müşteri beklentilerini ve benzer ürünleri daha sistemli biçimde inceleyebilmesi sağlanacak.

Eğitim programında ayrıca kampanya içeriklerinin hazırlanması ve yönetilmesine odaklanılacak. Eğitime katılanlar; ürün açıklamaları, tanıtım metinleri ve farklı dijital iletişim kanallarında kullanılabilecek kampanya içeriklerinin yapay zeka desteğiyle nasıl geliştirilebileceğini de öğrenecek.

13 Temmuz'da İzmir Ulamış Dijital Merkezi'nde başlayan eğitimler, 3 Ağustos'ta Denizli ve 5 Ağustos'ta Sakarya'da devam edecek. Eğitimler Eylül ayından itibaren Diyarbakır, Adana ve Hatay'da sürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yapay Zeka, Teknoloji, Trendyol, Sakarya, Denizli, Ağustos, Ekonomi, Eğitim, Hatay, Adana, Eylül, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Trendyol ve UNDP'den Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika

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