Tunceli'de okul sporlarında öğrenci katılımını artırma yolları görüşüldü - Son Dakika
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Tunceli'de okul sporlarında öğrenci katılımını artırma yolları görüşüldü

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Tunceli\'de okul sporlarında öğrenci katılımını artırma yolları görüşüldü
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Tunceli'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğindeki Okul Sporları Programı kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı faaliyetleri ele alındı, öğrencilerin sportif katılımının artırılması görüşüldü.

Tunceli'de okul sporlarının daha etkin ve yaygın hale getirilmesi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tunceli'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen Okul Sporları Programına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen okul sporları faaliyetleri değerlendirilirken, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve okul sporlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kurum yöneticileri, öğretmenler ve antrenörlerin katıldığı program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Düzgün Murat Zincidi ve Spor Hizmetleri Personeli Uğur Elüstün tarafından gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri sunumuyla başladı. Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya tarafından okul sporlarının daha etkin ve yaygın hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse yaptığı açıklamada, "Tunceli'de her alanda en iyisini ortaya koymak için çalışıyoruz. Çocuklarımıza en iyi imkanları sunabilmek adına neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda bireyi yalnızca akademik açıdan değil, bütüncül gelişim ilkesi çerçevesinde; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzde çocuklarımızın 21. yüzyıl becerilerini kazanması büyük önem taşıyor. Stresle başa çıkma, empati kurma, iletişim ve takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinde sporun çok önemli bir yeri var" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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