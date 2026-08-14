Turgutreis'e Yeni Anaokulu Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutreis'e Yeni Anaokulu Müjdesi

Turgutreis\'e Yeni Anaokulu Müjdesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde 6 sınıflı anaokulu için protokol imzalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yapılacak 6 sınıflı anaokulu için protokol, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile hayırsever iş insanı İzzet Garih arasında imzalandı.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi, yeni bir eğitim yatırımına kavuşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli 7 bin metrekarelik alan üzerinde yapılacak 6 sınıflı anaokulunun inşası için hazırlanan protokol, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve hayırsever iş insanı İzzet Garih tarafından imza altına alındı.

Protokol imza töreninde konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, eğitim yatırımlarının çocukların geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirtti. Turgutreis'te hayata geçirilecek anaokulunun, çocukların eğitimine ve gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Vali Akbıyık, projenin bölgenin eğitim altyapısının güçlendirilmesine de katkı sunacağını söyledi.

Vali Akbıyık, eğitim altyapısının geliştirilmesine sağladığı değerli katkılar nedeniyle hayırsever iş insanı İzzet Garih'e teşekkür ederek, yapılacak anaokulunun Turgutreis, Bodrum ve Muğla için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

7 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek 6 sınıflı anaokulunun tamamlanmasıyla birlikte Turgutreis'te okul öncesi eğitim kapasitesinin artırılması ve bölgedeki çocuklara daha nitelikli eğitim ortamı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Turgutreis, Bodrum, Eğitim, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Turgutreis'e Yeni Anaokulu Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Babasının izinden gitti Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı

15:15
Süper Lig’de yeni dönem Hacıosmanoğlu açıkladı
Süper Lig'de yeni dönem! Hacıosmanoğlu açıkladı
14:53
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık TFF’ye bildirildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
14:31
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil Yazgan’dan ilk açıklama Bambaşka bir iddiası var
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var
13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 17:53:20. #7.13#
SON DAKİKA: Turgutreis'e Yeni Anaokulu Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.