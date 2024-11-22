Türk Eğitim-Sen'in anketi: 'Öğretmenlerin yüzde 68'i daha iyi şartlar için mesleği bırakacağını söylüyor' - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen'in anketi: 'Öğretmenlerin yüzde 68'i daha iyi şartlar için mesleği bırakacağını söylüyor'

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Türk Eğitim Sen'in 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı anket sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 68,3'ü daha iyi şartlarda bir iş için öğretmenliği bırakabileceğini söylüyor.

22.11.2024 16:53  Güncelleme: 17:02
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Türk Eğitim Sen Genel Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "31 Ekim- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında çevrim içi olarak 81 ilde 4 bin 345 öğretmenle bir anket çalışması gerçekleştirdi. "Eğitim Çalışanlarının Gerçek Gündemi: 24 Kasım Öğretmenler Günü Memnuniyet, Beklenti ve Eğitimi Değerlendirme-2024" konulu anket, Türk Eğitim Sen'in internet sitesi ve 6 ayrı öğretmen ve memur sitesi üzerinden uyguladı.

YÜZDE 68'İ DAHA İYİ ŞARTLAR İÇİN ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKABİLİR

Anket çalışması, öğretmenlerin eğitime ilişkin sorunlarını, geçim sıkıntılarını, müfredat ve mülakat eleştirilerini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 68.3'ü daha iyi şartlarda bir iş olsa öğretmenliği bırakacağını söyledi.

Anket raporunda söz konusu veri, "Katılımcıların yüzde 68.3'ü daha iyi şartlarda bir iş olsa öğretmenliği bırakacaklarını, yüzde 31.7 si ise daha iyi şartlarda bir iş olsa öğretmenliği bırakmayacaklarını belirtmişlerdir" ifadeleri ile yer aldı.

Türk Eğitim-Sen\'in anketi: \'Öğretmenlerin yüzde 68\'i daha iyi şartlar için mesleği bırakacağını söylüyor\'

Öğretmenler Günü, Eğitim, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türk Eğitim-Sen'in anketi: 'Öğretmenlerin yüzde 68'i daha iyi şartlar için mesleği bırakacağını söylüyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • yavuz d:
    97 de ilk okula basladigimda okuldaki hocalar hafta sonu pazarda calisirlardi simdi en dusuk 44 bin aliyorsunuz cogunuzun altinda da civic var o yuzden aglama numarasi yapmayin 30 12 Yanıtla
  • İrfan Can:
    Cumartesi pazar tatil yaz ayları tatil 3 ay boyunca tatil daha iyi bir iş bulursam diyenler bırakırım diyor komik baya 29 10 Yanıtla
  • Murat:
    bıraksınlar 22 11 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    Sırf şu yorumu yapmak icin üye oldum.. Senenin neredeyse yarısını tatille gecirip bu zamanlarda bile maaşınızı tıkır tıkır alıyorsunuz ama hala sikayet hala sikayet.. haftanin 2 günü ders, 5 gün tatil, yarıyıl tatili 2 ay, yaz tatili 5 ay olsun, maaslar da 3 katına çıksın belki gönlünüz olur o zaman.. 23 9 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    eğitim dibe vurmuş tek bildikleri şey para. hafta sonu, bayram seyran tatil. sinavdı yok secimdi yok ek ders para. yaz tatili 3 ay. sırtlarında taş taşiyorlar çok zor şeyler Allah kimseye vermesin 19 9 Yanıtla
  • Mert Erdem ERDOĞAN:
    bıraksınlar zaten bi şey öğrettikleri yok. 11 7 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    Neyi beğenmiyor arkadaşlar eskiden işporta yaparlardı şimdi altında sıfır arabalar var ama mutsuzlar bıraksınlar bu yaygara işleri 10 7 Yanıtla
  • Nedim KARADAĞ:
    İnanılmaz zorluk çekmektedirler. 9 7 Yanıtla
  • metheone :
    Daha iyi bir iş derken, hiç çalışmadan para kazandıkları sanırım. 8 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    senenin yarısı tatil Bee birakacaklarmis kim yer bu numarayı 45 Bn maaş vay Bee 17bin nere 8 6 Yanıtla
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