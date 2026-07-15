Türkiye'de İlk Arıcılık Okulu Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Türkiye'de İlk Arıcılık Okulu Mezuniyet Töreni

Türkiye\'de İlk Arıcılık Okulu Mezuniyet Töreni
15.07.2026 13:03
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Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Emin Kuru, Sinop'taki Arıcılık Okulu'nda mezuniyet sınavı yaptı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Kuru tarafından Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Çırnık köyünde kurulan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Arıcılık Okulu'nda son çırak mezuniyet sınavı gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır kırsal kalkınmaya yönelik mesleki eğitim faaliyetleri yürüten Prof. Dr. Kuru, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan yaş sınırı düzenlemesinin ardından kırsala yönelik arıcılık eğitimlerinden çekilmeyi düşündüğünü açıkladı.

Gerze Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) yetkililerinin katılımıyla arı atölyesinde gerçekleştirilen mezuniyet sınavının ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Emin Kuru, bugüne kadar sekiz usta öğretici yetiştirdiklerini, son çırağın da mezuniyetini tamamlamasıyla önemli bir dönemin sona erdiğini söyledi.

Yaklaşık 40 yıllık akademik birikimini kırsal kalkınmaya aktarmak amacıyla Çırnık köyünde Arıcılık Okulu'nu kurduğunu belirten Kuru, Milli Eğitim Bakanlığı ile üç yıl süreyle protokol imzalayarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun kırsalda uygulanmasına öncülük ettiklerini ifade etti.

Kanun kapsamında eğitim gören çırakların dört yıl boyunca devlet destekli çırak ve kalfa maaşı aldığını belirten Kuru, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin uluslararası geçerliliğe sahip NACE kodlu mesleki yeterlilik belgeleriyle Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıt yaptırabildiğini, düşük faizli esnaf kredilerinden yararlanarak kendi işletmelerini kurma fırsatı elde ettiğini kaydetti.

Bu sistemin özellikle kırsalda yaşayan gençler için önemli bir umut olduğunu vurgulayan Kuru, uygulamanın arıcılık başta olmak üzere küçük ölçekli üretim alanlarında çok başarılı sonuçlar verdiğini savundu.

Ancak son dönemde yapılan mevzuat değişikliğiyle çıraklık desteğinin 22 yaş altındaki kişilerle sınırlandırıldığını öne süren Kuru, bu kararın üniversite mezunu işsiz gençler ile genç emeklilerin mesleki eğitimden yararlanmasının önünü kapattığını iddia etti.

Söz konusu düzenlemenin kırsal kalkınmayı olumsuz etkilediğini ileri süren Kuru, "Üniversite mezunu olup iş bulamayan gençler ya da emeklilik sonrası üretime dönmek isteyen vatandaşlar bu destekten yararlanamıyor. Oysa bu insanlar arıcılık, seracılık, hayvancılık ve benzeri alanlarda kendi işletmelerini kurarak hem üretime hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitimin yalnızca istihdam değil, aynı zamanda kırsalda yaşamın devamlılığı açısından da büyük önem taşıdığını dile getiren Kuru, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun yeniden güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Çıraklık eğitimine yönelik yaş sınırının kaldırılması çağrısında bulunan Kuru, çıraklık başlangıcının sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesinin de gençlerin mesleki eğitime yönelmesini teşvik edeceğini belirtti.

Kırsal kalkınmanın küçük üretici, esnaf, çiftçi ve meslek sahibi bireylerin desteklenmesiyle mümkün olacağını ifade eden Kuru, mevcut uygulamanın yeniden değerlendirilmesini isteyerek, üretimi ve mesleki eğitimi teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Gazi Üniversitesi, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye'de İlk Arıcılık Okulu Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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