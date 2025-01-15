Türkiye Maarif Vakfı'nda bayrak değişimi: Mahmut Özdil görevi devraldı - Son Dakika
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Eğitim

Türkiye Maarif Vakfı'nda bayrak değişimi: Mahmut Özdil görevi devraldı

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Türkiye adına 55 ülkede uluslararası eğitim faaliyetleri yürüten Türkiye Maarif Vakfı'nda, 8 buçuk yıldır başkanlığı yürüten Prof. Dr. Birol Akgün'ün Bakü Büyükelçisi olarak atanmasından sonra yeni Başkan Mahmut M. Özdil oldu.

15.01.2025 21:10  Güncelleme: 21:45
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Türkiye Maarif Vakfının başkanı değişti. Kurulduğu 2016 yılından bu yana Vakfın başkanlığını yürüten Prof. Dr. Birol Akgün'ün Bakü Büyükelçiliğine atanmasından sonra yeni başkan Vakfın Yönetim Kurulu'nda yer alan Mahmut Mustafa Özdil oldu.

Türkiye Maarif Vakfı'nda devir teslim töreni

Vakfın genel merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Daire Başkanları ve çalışanlar yer aldı. Törende, Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı'na yeni seçilen Mahmut M. Özdil, Prof. Dr. Birol Akgün'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Akgün de, yeni başkan Özdil'e Maarif mührünü simgeleyen özel bir yüzük hediye etti.

Türkiye Maarif Vakfı'nda devir teslim töreni

Törende konuşan Prof. Dr. Akgün, Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı süresince vakfın işlerini yürütme noktasında büyük bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu büyük kurum artık kendi kurumsal yönetim anlayışını büyük ölçüde geliştirdi" dedi. Akgün, tüm çalışanlara teşekkür ederek, yeni Başkan Mahmut M. Özdil ve Vakfın yeni Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi.

Türkiye Maarif Vakfı'nda devir teslim töreni

Törenin ardından yeni Başkan Mahmut M. Özdil, Birol Akgün'e teşekkürlerini ileterek, "8 buçuk yıl boyunca çalışma arkadaşlığı yaptık. Destekleri için Birol hocama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı azim ve şevkle Vakfı daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Akgün, vedalaşarak Türkiye Maarif Vakfı'ndan alkışlarla uğurlandı.

Türkiye Maarif Vakfı'nda devir teslim töreni

MAHMUT M. ÖZDİL KİMDİR?

1975 doğumlu Mahmut M. Özdil, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede kamu hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. İdare hukuku ve idari yargılama hukuku alanlarında akademik çalışmalar yürüten Özdil, bu alanda dersler vermiş ve hukuk danışmanlığı yapmıştır. Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşundan bu yana Vakfın Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerini üstlenen Özdil, evli ve bir çocuk babasıdır.

Türkiye Maarif Vakfı\'nda bayrak değişimi: Mahmut Özdil görevi devraldı

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Son Dakika Eğitim Türkiye Maarif Vakfı'nda bayrak değişimi: Mahmut Özdil görevi devraldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Birazda bu götürsün paraları 32 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gelen gideni aratmaz. 2 0 Yanıtla
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