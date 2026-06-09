Türkiye'nin İkinci Astronotu Şırnak'ta - Son Dakika
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Türkiye'nin İkinci Astronotu Şırnak'ta

09.06.2026 17:16
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Tuva Cihangir Atasever, Şırnak'taki öğrencilere uzay deneyimlerini anlattı ve motivasyon kaynağı oldu.

ŞIRNAK'ta lise öğrencileriyle bir araya gelen Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, "Alper Gezeravcı ile birlikte Türkiye'nin farklı noktalarında gençlere uzayda edindiğimiz tecrübeleri aktarıyoruz. Amacımız onların bizim attığımız adımların üzerine koyarak çok daha iddialı uzay projelerine imza atmalarıdır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Şükrü Geliş Fen Lisesi öğrencileriyle Öğretmenevi Konferans Salonu'nda buluşan Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğu öncesi ve sonrasında edindiği deneyimleri paylaştı. Atasever, ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programları hakkında bilgi verirken, uzay, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere de değindi. Programın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'20 BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRDİK'

Uzay görevlerinin ardından toplumsal farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirten Atasever, "2024 yılı içerisinde Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında iki insanlı uzay görevi gerçekleştirdik. Bu görevlerle birlikte mikro yer çekimi koşullarında 20 bilimsel deney icra ettik. Çok önemli kazanımlar elde ettik. İnsanlı uzay misyonları kapsamında hem operasyonel hem de teknik bilgi birikimi kazandık. Bilim insanlarımız geliştirdikleri araştırmalarla önemli veriler elde etti. Bu çalışmalar önümüzdeki yıllardaki bilimsel ve uzay çalışmalarımıza yön verecek önemli bulgular sundu. Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle bir araya gelerek uzay, bilim ve teknoloji alanlarında hayal kuran öğrencilerle buluşmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmaları ve eğitim süreçlerini gençlere anlatarak onları teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yüzlerce farklı etkinlik gerçekleştirdik. Alper Gezeravcı ile birlikte Türkiye'nin farklı noktalarında gençlere uzayda edindiğimiz tecrübeleri aktarıyoruz. Amacımız onların bizim attığımız adımların üzerine koyarak çok daha iddialı uzay projelerine imza atmalarıdır" dedi.

'ŞIRNAKLI ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ UMUT VERİCİ'

Şırnak'taki öğrencilerin ilgisinin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Atasever, "Bugün de bu kapsamda Şırnak'tayız. Öğrencilerle Türk Bilim Misyonu kapsamında yürüttüğümüz faaliyetleri konuştuk. Onların heyecanını, ilgisini ve merakını görmek mutluluk verici. Belki önümüzdeki yıllarda Şırnak'tan da uzay çalışmalarında yer alacak mühendisler ve bilim insanları çıkacaktır. Şırnaklı öğrencilerin uzay çalışmalarına yönelik ilgisi bizim için aynı zamanda önemli bir umut kaynağıdır" diye konuştu.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın Atasever'e plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

Tuva Cihangir Atasever, Havacılık, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Şırnak, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye'nin İkinci Astronotu Şırnak'ta - Son Dakika

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