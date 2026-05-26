Geleceğin mühendisleri huzurevi inşaatını gezdi
26.05.2026 11:44  Güncelleme: 11:46
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi şantiyesi, IACES LC MUYAP öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Almanya, İtalya ve Polonya'dan gelen öğrenciler ile Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden katılımcılar, proje süreci hakkında bilgi aldı ve saha incelemelerinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi şantiyesini IACES LC MUYAP öğrencileri ziyaret etti.

IACES LC MUYAP'ın (Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Derneği Muğla Yerel Komitesi) düzenlediği teknik gezi programı kapsamında uluslararası öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi şantiyesini ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi iş birliğiyle düzenlenen MUYAP Week'26 etkinliği kapsamında; Almanya, İtalya ve Polonya'dan gelen uluslararası öğrenciler ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrenciler, yapımı devam eden Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teknik gezi gerçekleştirdi.

Program kapsamında öğrencilere proje süreci hakkında teknik sunum yapılırken, şantiye sahasında incelemelerde bulunuldu. Uygulama süreçleri, proje yönetimi ve saha deneyimlerine ilişkin bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

IACES LC MUYAP'ın (Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Derneği Muğla Yerel Komitesi) Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi şantiyesine düzenlediği teknik gezinin oldukça verimli geçtiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Münevver Tetik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eğitime, gençlere ve bilimsel gelişime büyük önem verdiğini ifade etti.

Tetik, bu anlayış doğrultusunda geleceğin mühendis adaylarıyla bir araya gelmekten ve bilgi paylaşımında bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
