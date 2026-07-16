ÜNİPERSEN Tayin Sorununu Çözmek İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika
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ÜNİPERSEN Tayin Sorununu Çözmek İçin Mücadele Ediyor

16.07.2026 08:43
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ÜNİPERSEN, üniversite idari personelinin tayin ve nakil sorununu kalıcı olarak çözmek için eylemlere devam ediyor.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), üniversitelerde görev yapan idari personelin yıllardır çözülemeyen tayin ve nakil sorununun kalıcı olarak çözülmesi amacıyla yürüttüğü mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı önünde gerçekleştirilen bir haftalık nöbet eylemiyle üniversite idari personelinin tayin ve nakil sorununun ülke gündemine taşındığı hatırlatılarak, mücadelenin yalnızca bu eylemle sınırlı kalmadığı vurgulandı.

Açıklamada, nöbet eyleminin ardından her pazartesi günü YÖK önünde gerçekleştirilen "Memurun Gündemi" canlı yayınlarıyla üniversite idari personelinin yaşadığı mağduriyetlerin kamuoyuyla paylaşılmaya ve çözüm çağrılarının yinelenmeye devam edildiği ifade edildi.

ÜNİPERSEN Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite idari personelinin tayin ve nakil sorunu, yıllardır çözüm bekleyen en önemli özlük hakkı sorunlarından biridir. Bu sorunun geçici uygulamalarla değil; puan esasına dayalı, adil, şeffaf ve sürdürülebilir merkezi bir sistemle kalıcı olarak çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu haklı talebimizi her platformda dile getirmeye, ilgili kurumlarla paylaşmaya ve mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Açıklamada, yaz dönemi boyunca da mücadelenin kesintisiz devam edeceği belirtilerek, tayin ve nakil sistemi hayata geçirilinceye kadar her pazartesi YÖK önünde gerçekleştirilecek "Memurun Gündemi" canlı yayınlarıyla üniversite idari personelinin sesi olmaya devam edileceği bildirildi.

ÜNİPERSEN, YÖK başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarına bir kez daha çağrıda bulunarak, üniversiteler arasında personel hareketliliğini objektif kriterlerle düzenleyecek, puan esasına dayalı, adil ve şeffaf merkezi bir tayin ve nakil sisteminin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sendika açıklamasında son olarak, üniversite idari personelinin aile bütünlüğünü, çalışma barışını, kurum verimliliğini ve kamu hizmetinin etkinliğini doğrudan etkileyen tayin sorununun çözümü için hukuki, idari ve sendikal tüm girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Sendika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ÜNİPERSEN Tayin Sorununu Çözmek İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika

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