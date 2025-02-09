Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi - Son Dakika
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Eğitim

Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek" dedi. Hukuk fakültelerine girişte önceki başarı sıralaması üst sınırı 125 bindi.

09.02.2025 14:19
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada hukuk fakültelerine girişte başarılı sıralamasının üst sınırının 100 bine yükseltildiğini duyurdu.

"KÜRSÜYE DAHA DONANIMLI ÇIKMAK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı; "Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür. Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir.

Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.

"GELECEĞİMİZİN HUKUKÇULARINA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız #TürkiyeYüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."

Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

ÜST SINIR 125 BİNDİ

23 Ocak'ta Tunç, hukuk fakültelerine girişte üniversite sınavındaki başarı sıralamasının 100 bine yükseltileceğini söylemişti. Hukuk fakültelerine girişte önceki başarı sıralaması üst sınırı 125 bindi.

Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

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Son Dakika Eğitim Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Güngör:
    birakin bu esnafa musteri yaratma gayretini .. derhal kontenjan azaltma olayini devreye sokun.. islevsiz ve gelecegi olmayan ice bolumlere binlerce gencimizi sokuyorsunuz sonrasi tam bi trajedi genclere.. iki tip sistem vardir ya giris cok kolaydir ama bitirmek zordur ya zor girer ama kolay bitirirsin.. dunya bu sekildedir.. bizde kolay gir kolay bitir.. bu ne aymazlik.. cillerle baslayan bi sacmalik kontenjanlar ulke ihtiyaci ile paralel olusturulur sehirlere gecim kapisi olsun diye degil.. bu haber ilk kez guzel bir ornek olmus.. 200 binlerle Ankara matematik bolumune girilebiliyor .. pes pes pes..atama yapmadigin branslarin alimini drekt azaltacaksin. yaziktir genlere.. osym kpps vs gecim kapiniz degil genclerimiz.. 106 1 Yanıtla
  • Aa:
    evet kalite önemli bu zamanda bunu daha iyi anlıyoruz 38 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    fakulte acsaniz neye yarar 8 yildir alacak davam sonuclanmadi gitti hep bir ust mahkeme param pic oldu gelsebneye yarar 30 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    isterseniz 500 bine cikarin. ne değişecek.. , 20 1 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    geç kalındı fakat doğru bir karar 14 4 Yanıtla
  • Ali Kaptan:
    Sorun kürsüye donanımlı adam cikarmaksa madem neden 95 puan alanlar atanamiyor hatta bu yüksek zekada olan kişiler çareyi bir avukatın ofisinde adları ücretle çalışmak ta buluyor hatta çalıştığı avukat ofisinde ordaki 10 yıllık katibe abi çekiyor oyuzden donanımlı adam hikayesine inanmıyorum 17 1 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Ee şuan özel üniversitelerde baba parasiyla cok düşük bir puanla okuyanlar ne olacak..mezun olunca nasil adaleti sağlayacaklar.. 13 0 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    bakan ve milletvekili yakınlarını da almayın 5 1 Yanıtla
  • Bahri Gün:
    arifler ne olacak 4 0 Yanıtla
  • murat2069:
    evet adalete yargıya donanımlı yuksek okul mezunu bagımsız adaleti saglayacak genç nesil gerek sizler gibi ordan oraya atananlar degil 2 0 Yanıtla
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