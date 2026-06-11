Vezirköprü'de miniklere belge töreni - Son Dakika
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Vezirköprü'de miniklere belge töreni

Vezirköprü\'de miniklere belge töreni
11.06.2026 19:31  Güncelleme: 19:32
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Samsun Vezirköprü'de Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde eğitim alan 3-6 yaş grubundaki 60 çocuk için belge töreni düzenlendi. Kütüphane, Türkiye'nin 9. bebek kütüphanesi olarak hizmet veriyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde eğitimlerini tamamlayan 3-6 yaş grubundaki 60 çocuk için belge töreni düzenlendi.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Nail Çatal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven, Vergi Dairesi Müdürü Murat Demiroğlu, veliler ve çocuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında konuşan Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz, Vezirköprü Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin Türkiye'nin 9'uncu bebek kütüphanesi olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kütüphanenin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vezirköprü Belediyesi iş birliğiyle 23 Nisan 2022 tarihinde hizmete açıldığını belirten Yılmaz, "Kütüphanemizde şu an 705 üye bebek ve yaklaşık 1542 kitap bulunmaktadır. Çocuk gelişimciler eşliğinde yürütülen eğitimlerimizle çocuklarımızın bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve öz bakım becerilerinin gelişimine katkı sunuyoruz" dedi.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan 3-6 yaş grubundaki 60 çocuğa belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Vezirköprü'de miniklere belge töreni - Son Dakika

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