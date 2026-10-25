Vezirköprü ve Havza'da okul bahçe görevlilerine güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
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Vezirköprü ve Havza'da okul bahçe görevlilerine güvenlik eğitimi verildi

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Vezirköprü ve Havza\'da okul bahçe görevlilerine güvenlik eğitimi verildi
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Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerindeki okul bahçe görevlilerine yönelik güvenlik eğitimi düzenlendi. Eğitimde iş sağlığı ve güvenliği, çocuk psikolojisi, güvenlik mevzuatı ve dijital okuryazarlık gibi konular ele alınarak farkındalığın artırılması hedeflendi.

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde görev yapan okul bahçe görevlilerine, okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin korunmasına yönelik kapsamlı eğitim verildi.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim programı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'nın açılış konuşmasıyla başladı. Eğitimde katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, çocuk psikolojisi ve etkili iletişim, kamu güvenliği ve özel güvenlik mevzuatı, madde kullanımıyla mücadele, nihilist şiddet içeren aşırılık ve dijital okuryazarlık konularında sunumlar yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Hüseyin Kaya, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Buğra Kağan Özzorlu ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin eğitmen olarak yer aldığı programla, okul bahçe görevlilerinin mesleki bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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