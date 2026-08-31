Yaz Kur'an Kursu Kapanış Töreni
Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursu sona erdi, öğrenciler dini eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu eğitim dönemini tamamlamasıyla sona erdi.
Kursun kapanış programında öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli dini bilgiler sunuldu. Öğrencilerin özenle hazırladığı program, aileleri ve katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.
Yaz Kur'an Kursu'nun, çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine ve dini değerlerle yetişmelerine önemli katkı sağladığı belirtildi. Kurs sürecinde öğrencilerin eğitimine katkı sunan din görevlilerine, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.
Program, yapılan duaların ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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