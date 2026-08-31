Yaz Kur\'an Kursu Kapanış Töreni

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu eğitim dönemini tamamlamasıyla sona erdi.

Kursun kapanış programında öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli dini bilgiler sunuldu. Öğrencilerin özenle hazırladığı program, aileleri ve katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Yaz Kur'an Kursu'nun, çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine ve dini değerlerle yetişmelerine önemli katkı sağladığı belirtildi. Kurs sürecinde öğrencilerin eğitimine katkı sunan din görevlilerine, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.