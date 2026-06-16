Yeni Dil Öğrenme Platformu DİLİM Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlerimizin sayısını ve niteliğini artırdık. Fatih Projesi'nden Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) kadar uzanan dijital altyapıyı kurduk ve ülkenin en ücra köşesine kadar taşıdık" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen Türkiye'nin Yabancı Dil Öğrenme Platformu DİLİM'in tanıtım programında konuşan Bakan Tekin, dijital teknolojilerin eğitim süreçlerinde etkin kullanımına önem verdiklerini ifade etti. Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki programda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin, yabancı dil öğrenimini desteklemek amacıyla geliştirilen platformun kullanıcıların bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun içerikler sunduğunu belirtti. Platformun her yaştan kullanıcıya hitap edecek şekilde tasarlandığını kaydeden Tekin, öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak, öğretmenlerin de eğitim süreçlerini destekleyecek önemli bir dijital altyapıyı hizmete sunduklarını belirtti. DİLİM platformunun farklı seviyelerde içerikler, etkileşimli uygulamalar ve çeşitli öğrenme materyalleriyle yabancı dil öğrenimini daha erişilebilir hale getireceğini vurgulayan Tekin, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı. Ayrıca Tekin, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'de eğitime büyük önem verdiğini ve bu hükümetlerin yıllar geçtikçe teknolojik gelişmeye ayak uydurduklarını ve bunu eğitime yansıttıklarını sözlerine ekledi.

"Fatih Projesi'nden EBA'ya kadar uzanan dijital altyapıyı kurduk ve ülkenin en ücra köşesine kadar taşıdık"

Eğitimde birçok yenilik ve projelerle gelişimlere öncülük ettiklerini belirten Bakan Tekin, "Öğretmenlerimizin sayısını ve niteliğini artırdık. Fatih Projesi'nden EBA'ya kadar uzanan dijital altyapıyı kurduk ve ülkenin en ücra köşesine kadar taşıdık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan ulusal yapay zeka stratejisi bu olgunlaşmış aklın, bu veri vizyonun bir mahsulüdür. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu stratejiye eğitim alanında en hızlı ve en somut karşılığı veren kurumlardan bir tanesi olduk. Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planımızı hazırladık ve yayınladık. 4 stratejik hedef, 15 politika ve 40 eylem adımından oluşan belgeyi, geçtiğimiz yıl bugünlerde milletimizle paylaşmıştık. Bugün o belgenin üzerinden geçen sürede kısa vadede tamamlayacağımızı taahhüt ettiğimiz adımlardan bir tanesini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Politika belgemizin merkezinde başından beri sizlere izah etmeye çalıştığım o egemenlik anlayışı durmaktadır. Kendi teknolojisini üretmeyen bir milletin, başkalarının ürettiği teknolojinin kurallarına, değerlerine ve çıkarlarına boyun eğmek zorunda kaldığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Bu sebeple bizim teknolojiyle kurduğumuz münasebet, onu hazır bulup tüketmenin çok ötesinde üretebilmenin, yönlendirebilmenin ve denetleyebilmenin münasebetidir" diye konuştu.

"Yapay zekayı kendi milli menfaatlerimizin süzgecinden geçirerek eğitim hizmetimize sunmaya çaba sarf ettik"

DİLİM uygulamasının 7'den 70'e herkese yarar sağlayacağının altını çizen Tekin, "Yapay zekayı kendi değerlerimizin ve kendi milli menfaatlerimizin süzgecinden geçirerek eğitim hizmetimize sunmaya çaba sarf ettik. Bu irade, bugün Bakanlığımızın pek çok biriminde karşılığını buldu. Yönetim süreçlerimizi yapay zeka destekli sistemlerle güçlendirdik. Karar alma mekanizmalarımızı veriyle besledik. Öğretmenimizin ve idarecimizin işini kolaylaştıran akıllı yeni çözümler sahaya indirdik. Bugün milletimizin hizmetine sunmaya başladığımız ve hazırlandığımız bilim, bu birikimin ve bu iradenin somut örneklerinden birisi. Çünkü bu platform idare süreçlerinin gerisinde işleyen bir mekanizma olmanın ötesinde doğrudan evladımızın diline, zihnine ve dünyayı anlamlandırma biçimine dokunmaktadır. Eğitimde yapay zeka politika belgemizde yer alan bireyselleştirilmiş öğrenme sunabilen yapay zeka destekli bir dil öğrenme uygulaması taahhüdümüzün karşılığıdır. Bugün huzurunuzda tanıtmaya çalıştığımız Türkiye'nin dil öğrenme platformu DİLİM, verdiğimiz o sözün eksiksiz bir biçimde yerine getirilmiş halidir" şeklinde konuştu.

"DİLİM yeni bir duraktır"

DİLİM uygulamasıyla birlikte öğrencilerin yabancı dili etkili bir şekilde öğreneceklerini ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DİLİM, bakanlığımızın dile bakışını baştan sona değiştiren uzun bir yürüyüşün vardığı yeni bir duraktır. O yürüyüş Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle başladı. Biz modelimizi inşa ederken 'eğitimin kalbine köklerden geleceğe' diyen bir anlayışı yerleştirmek istedik. Bu anlayışın gereği olarak her şeyden önce ana dilimize, güzel Türkçemize hak ettiği itibarı vermemiz gerekirdi. Önce Türkçe öğretimini ezberin ve kuralın dar kalıplarından çıkardık. Onu dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin tamamını kuşatan canlı bir bütün haline getirdik. Türkçeyi okullarımızda belirleyici ana bir ders mertebesine yükselttik ve ana dildeki yetkinliği, bir evladımızın eğitim yolculuğunda göz ardı edilemeyecek ana unsur haline getirdik. Ana dilinde derinleşemeyen ve kendi dilinin imkanlarıyla düşünemeyen bir zihin, hiçbir yabancı dilde de hakiki manada yeşeremez. Önce insan kendi dünyasını kendi diliyle kuracak, sonra başka dünyalara, başka dillerin penceresinden bakacaktır." - ANKARA