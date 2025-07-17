YÖK Başkanı: İlk 100'e Girecek 23 Üniversite Var - Son Dakika
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Eğitim

YÖK Başkanı: İlk 100'e Girecek 23 Üniversite Var

YÖK Başkanı: İlk 100\'e Girecek 23 Üniversite Var
17.07.2025 16:52
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Erol Özvar, ADEP ile üniversitelerin desteklendiğini ve uluslararası sıralamalarda başarı beklendiğini açıkladı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Birkaç sene içinde uluslararası sıralamalarda ilk 100'e girecek aday üniversitelerimiz var. ADEP kapsamında tahsis edilen toplam kaynak miktarı 4 yıllık sürede 12.5 kat arttı, önümüzdeki yıl da misliyle artıracağız" dedi.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Değerlendirme Toplantısı, Boğaziçi Üniversitesi'nde YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla yapıldı. Toplantıya Özvar'ın yanı sıra, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkalığı Başkanı İbrahim Şenel, bürokratlar ve araştırma üniversitelerinin rektörleri katıldı.

'PROJE DESTEKLERİYLE ÜNİVERSİTELERİMİZE KATKI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bu toplantımızda, yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 20'si devlet, 3'ü de vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 23 üniversitemizi araştırma üniversitesi olarak ilan etmiştik. Yaklaşık 4 yıldan beri araştırma üniversitelerimizin performanslarını yıllık olarak yakından takip ediyor, gerek kadro ve gerekse proje destekleriyle üniversitelerimize katkı vermeye çalışıyoruz. Tabi buradaki en büyük ortağımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkalığı Başkanlığı, bunu da bilhassa burada ifade etmek isterim. Yükseköğretim Kurulu olarak sadece araştırma üniversitelerinin değil; ülkemizdeki 208 üniversitemizin her birinin yıllık; araştırma, yayın, proje, paydaşlarla iş birliği ve etkileşim ile eğitim ve öğretime ilişkin performanslarını da düzenli olarak izliyoruz" dedi.

'ULUSLARARASI ALANDA İLK 100'E GİREN ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİMİZ VAR'

Özvar, "Birkaç sene içinde uluslararası sıralamalarda ilk 100 e girecek aday üniversitelerimiz var.2030 Vizyonuyla ilgili olarak üniversitelerimizin veriye dayalı yönetim sistemlerinin ve dijital olgunluk düzeylerinin geliştirilmesidir. Bu amaçla kurulumuz bünyesinde yeni bir projenin yürütülmekte olduğunu da sizlere bildirmek isterim. Üniversitelerimizin Dijital Olgunluk Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi kapsamında ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaların dijital olgunluk düzeylerinin tespiti, dönüşüm hedeflerinin belirlenmesi ve yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlayabilecek bir dijital olgunluk modeli geliştirilmiştir. Bu doğrultuda sürekli devam eden uzman panelleri ve odak grup görüşmeleri yoluyla oluşturulan taslak modelin pilot çalışması 18 üniversitede tamamlanmış olup önümüzdeki yıl tüm üniversitelerimize teşmil edilecektir. Buradaki amacımız üniversitelerimizi dijital olgunluk düzeylerine göre sıralamanın ötesinde; üniversitelerimizde eğitim, araştırma, altyapı ve idari süreçlerin dijitalleşme düzeylerinin belirlenmesiyle birlikte her bir alana rehberlik edecek bir yol haritasının ortaya konmasıdır" dedi.

'PROJE PERFORMANSLARI YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR'

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Araştırma Üniversiteleri Programındaki üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek sağlanması kapsamında, 17 Mart 2022 tarihinde, Yükseköğretim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız arasında imzalanan protokolle Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) hayata geçirilmiştir. Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında hazırlanan projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla YÖK bünyesinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin de katılımıyla İzleme ve Değerlendirme Komisyonu teşkil edilmiş olup; bu komisyon aracılığıyla üniversitelerimizin proje performansları yakından takip edilmektedir. Bugünkü toplantımızda Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında yürütülmekte olan projelerin genel bir değerlendirmesini hep birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Eğitim, Son Dakika

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