Yozgat'ta 700 öğrenci Filistin için uçurtma uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta 700 öğrenci Filistin için uçurtma uçurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat\'ta 700 öğrenci Filistin için uçurtma uçurdu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Nohutlu Tepesi'nde uçurtma şenliği düzenlendi. 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' sloganıyla yapılan etkinliğe 700'ü bulan öğrenci katıldı.

Yozgat Valiliği ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, tüm çocukların güvenli ve adil bir dünyada büyümesine dikkat çekmek amacıyla özel bir uçurtma şenliği gerçekleştirildi. 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' sloganıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte, çocukların umut dolu bir gelecekte oyun oynamaları ve öğrenmeleri hedeflendi.

'Daha güvenli, daha adil ve daha umutlu bir dünya için' ve 'Farklı coğrafyalar, aynı gökyüzü, aynı çocukluk' mesajlarıyla duyurulan etkinlik, Nohutlu Tepesi'nde düzenlendi. Sayısı 700'ü bulan öğrenciler heyecanla uçurtmalarını uçurdu. Yozgat Belediyesi tarafından katılımcılara patlamış mısır ve meşrubat ikram edildi.

Programda konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Milli Eğitim Bakanlığı'mız koordinesinde 'Türkiye Maarif Modeli' ve 'Türkiye Yüzyılı' yolunda Milli Eğitim Bakanlığı'mızca başlatılan Türkiye ve Filistin arasındaki dostluğu ve kardeşliği yansıtan bir yandan da oradaki mezalime dikkat çeken etkinlikte 'Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarımıza Kalsın' mottolu etkinlikte çocuklarımızla beraberiz. Bir yandan çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılına alışmaları, burada kaynaşmaları hedeflenirken bir yandan da Filistin'de yaşanan soykırımın, Filistin'de yaşanan mezalimin farkında olmak üzere çocuklarımız buradalar. Tabi inşallah dünyada savaşlar olmasın, insanlar zulme uğramasın, dostluk kardeşlik olsun. Ama maalesef Filistin'de ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında da görüyoruz ki maalesef acılar yaşanıyor. İnşallah bu acılar bir daha yaşanmasın" dedi.

Programa ilkokul ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüUçurtma ŞenliğiYozgat ValiliğiFilistinNohutluEğitimYozgatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:33:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 700 öğrenci Filistin için uçurtma uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement