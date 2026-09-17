Yozgat\'ta 700 öğrenci Filistin için uçurtma uçurdu

Yozgat Valiliği ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, tüm çocukların güvenli ve adil bir dünyada büyümesine dikkat çekmek amacıyla özel bir uçurtma şenliği gerçekleştirildi. 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' sloganıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte, çocukların umut dolu bir gelecekte oyun oynamaları ve öğrenmeleri hedeflendi.

'Daha güvenli, daha adil ve daha umutlu bir dünya için' ve 'Farklı coğrafyalar, aynı gökyüzü, aynı çocukluk' mesajlarıyla duyurulan etkinlik, Nohutlu Tepesi'nde düzenlendi. Sayısı 700'ü bulan öğrenciler heyecanla uçurtmalarını uçurdu. Yozgat Belediyesi tarafından katılımcılara patlamış mısır ve meşrubat ikram edildi.

Programda konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Milli Eğitim Bakanlığı'mız koordinesinde 'Türkiye Maarif Modeli' ve 'Türkiye Yüzyılı' yolunda Milli Eğitim Bakanlığı'mızca başlatılan Türkiye ve Filistin arasındaki dostluğu ve kardeşliği yansıtan bir yandan da oradaki mezalime dikkat çeken etkinlikte 'Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarımıza Kalsın' mottolu etkinlikte çocuklarımızla beraberiz. Bir yandan çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılına alışmaları, burada kaynaşmaları hedeflenirken bir yandan da Filistin'de yaşanan soykırımın, Filistin'de yaşanan mezalimin farkında olmak üzere çocuklarımız buradalar. Tabi inşallah dünyada savaşlar olmasın, insanlar zulme uğramasın, dostluk kardeşlik olsun. Ama maalesef Filistin'de ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında da görüyoruz ki maalesef acılar yaşanıyor. İnşallah bu acılar bir daha yaşanmasın" dedi.

Programa ilkokul ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı.