Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Çiftçilere Sınav Heyecanı

19.04.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da 110 çiftçi, 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursunu tamamlayarak sınavda ter döktü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır tarlada ve merada ter döken eller, bu kez kalem tutarak sınav kağıtlarını doldurdu.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı" kursuna katılan 110 çiftçi, eğitimlerini tamamlayarak büyük sınavda yarıştı. 17 Ocak'ta başlayan ve yoğun bir müfredatla devam eden eğitimin sonunda, kadın ve erkek yetiştiriciler 50. Yıl Ortaokulu'nun sıralarına oturarak hayatlarında bir ilki gerçekleştirdiler.

Geleneksel hayvancılık yöntemlerini modern teknolojiyle birleştirmeyi hedefleyen kurs kapsamında, 112 kursiyer başvuru yaptı. Teknik ve pratik eğitimlerin ardından gerçekleştirilen 30 soruluk sınavda çiftçiler, öğrendiklerini kağıda dökmek için büyük heyecan yaşadı. Kursiyerlere sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda dijital takip sistemleri, hayvan hastalıkları ve aşı takibi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile kaza ve afetlere karşı acil durum müdahale eğitimleri verildi.

Sınav merkezini ziyaret ederek kursiyerlerin heyecanına ortak olan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, ilçedeki tarımsal kalkınma hamlesine dair önemli açıklamalarda bulundu. İnan, "Bugün Yüksekova'da hayvancılığın çehresini değiştirecek çok özel bir güne şahitlik ediyoruz. 17 Ocak'ta başlattığımız Sürü Yönetimi Elemanı kursumuzun meyvelerini bugün gerçekleştirilen sınavla topluyoruz. Amacımız, işletmelerimizde verimliliği dijital yazılımlar ve modern yöntemlerle maksimum seviyeye çıkarmaktır. Çiftçilerimizin o heyecanı, öğrenme azmi bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Sadece sürü yönetimi değil; büyükbaş yetiştiriciliği, süt sığırcılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve hatta salep ile safran gibi alternatif ürün yetiştiriciliği konularında da eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Bu süreçte bizlere kapılarını açan ve desteğini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, 50. Yıl Okulu yönetimimize, rehberlik araştırma merkezine, bilgileriyle yetiştiricilerimize ışık tutan değerli veteriner hekimlerimize ve özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yüksekova üretecek, Yüksekova gelişecek" dedi.

Sınav salonunda ter döken çiftçiler, bu eğitimin kendileri için sadece bir belge değil, aynı zamanda bir vizyon değişimi olduğunu vurguladılar. Hayatlarında ilk kez öğrenci sıralarında sınav heyecanı yaşayan çiftçiler, duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

"Biz yıllardır bu işi dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz usullerle yapıyorduk. Ancak bugün anladık ki; emek vermek kadar, o emeği bilgiyle birleştirmek de önemliymiş. Sürü yönetimi, doğru besleme ve sağlık tedbirlerini öğrendiğimizde aslında ne kadar çok şeyi eksik yaptığımızı fark ettik. Bugün bu sıralarda oturmak bizim için bir gurur vesilesidir. Bizler artık sadece emek veren değil, bilinçli üreten çiftçileriz. Devletimizin bize sunduğu bu imkanlar sayesinde, ahırlarımızda daha sağlıklı hayvanlar yetiştirecek, Yüksekova'nın bereketine bereket katacağız. Bizlere bu kapıları açan, bize birer öğrenci gibi değer veren tüm hocalarımıza ve müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yüksekova, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:26:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.