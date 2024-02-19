Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde personel alımı kurasında aynı isim iki kez çıktı - Son Dakika
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Eğitim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde personel alımı kurasında aynı isim iki kez çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.

19.02.2024 23:36  Güncelleme: 23:40
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki personel alımı için kura çekimi yapıldı. Canlı yayınlanan kura çekiminde "Zafer Sunkur" ismi iki defa çıktı.

KURA ÇEKİMİNDE İLGİNÇ ANLAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde personel alımı için kura çekimi yapıldı. Canlı yayınlanan kura çekiminde ilginç anlar yaşandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde ilginç anlar! Kura çekiminde aynı isim iki defa çıktı

AYNI İSİM İKİ DEFA ÇIKTI

Kuradan ilk olarak "Zafer Sunkur" ismi çıktı. Daha sonra yeni bir kağıt açan görevli tekrar Zafer Sunkur ismini anons etti. İki defa aynı ismi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Görevlinin, "Zafer Sunkur'u okudum mu ben?" dediği duyuldu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde personel alımı kurasında aynı isim iki kez çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde personel alımı kurasında aynı isim iki kez çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emre Khya: Hahahahahahha hayır yani yanlışlık olamaz’!mı! 83 3 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Noolacak bu halimiz 77 0 Yanıtla
  • Ertan Çelik: Kedidir kedi. 69 2 Yanıtla
  • Mehmet Tek: Yazık Allah hesabını sorar bırakmaz 61 0 Yanıtla
  • Ali Yolun: Bu normal bir personel alımı,ülkedeki durumun gerisini siz düşünün.ah görmediklerimiz ah 45 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Kim bilerek başkasını hakkını yiyorsa liyakat sahibi olmayan ancak ahbap çavuş ilişkisi içinde olup haketmediği şekilde işe giriyorsa ALLAH bin belasını versin.bakalım bunu nasıl açıklayacaklar 36 0 Yanıtla
  • Cevat Öndeş: bak işte bu da zafer sunkur?? 29 0 Yanıtla
  • Emk: Zafer sungur şansından istiyorum bende 27 0 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ: iki kez ise alip iki maas verirler nolmus'egitimli demek ki.pp 17 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde personel alımı kurasında aynı isim iki kez çıktı - Son Dakika
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