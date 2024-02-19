Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde personel alımı kurasında aynı isim iki kez çıktı

Eğitim

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki personel alımı için kura çekimi yapıldı. Canlı yayınlanan kura çekiminde "Zafer Sunkur" ismi iki defa çıktı.

KURA ÇEKİMİNDE İLGİNÇ ANLAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde personel alımı için kura çekimi yapıldı. Canlı yayınlanan kura çekiminde ilginç anlar yaşandı.

AYNI İSİM İKİ DEFA ÇIKTI

Kuradan ilk olarak "Zafer Sunkur" ismi çıktı. Daha sonra yeni bir kağıt açan görevli tekrar Zafer Sunkur ismini anons etti. İki defa aynı ismi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Görevlinin, "Zafer Sunkur'u okudum mu ben?" dediği duyuldu.