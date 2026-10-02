Zonguldak\'ta KPSS adaylarına sınav sabahı iki nüfus müdürlüğü hizmet verecek

Zonguldak'ta 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 2026- KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar için Merkez ve Karadeniz Ereğli ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav sabahı hizmet vereceği bildirildi.

4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumuna katılacak adayların kimlik işlemlerinde mağduriyet yaşamamaları amacıyla Zonguldak'ta iki nüfus müdürlüğü açık tutulacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden veya yenilemesi gereken adaylar için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Karadeniz Ereğli İlçe Nüfus Müdürlüğü, sınav günü saat 07.00 ile 10.00 arasında hizmet verecek.

Belirtilen saatlerde nüfus müdürlüklerine başvuran adaylara, sınavda kullanabilmeleri amacıyla barkodlu veya karekodlu Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecek.