Zonguldak'ta KPSS adaylarına sınav sabahı iki nüfus müdürlüğü hizmet verecek - Son Dakika
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Zonguldak'ta KPSS adaylarına sınav sabahı iki nüfus müdürlüğü hizmet verecek

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Zonguldak\'ta KPSS adaylarına sınav sabahı iki nüfus müdürlüğü hizmet verecek
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Zonguldak'ta 4 Ekim'de yapılacak 2026-KPSS Ön Lisans sınavına girecek adaylar için Merkez ve Karadeniz Ereğli nüfus müdürlükleri sınav sabahı açık olacak. Sınav günü 07.00-10.00 arasında başvuran adaylara barkodlu veya karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenebilecek.

Zonguldak'ta 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 2026- KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar için Merkez ve Karadeniz Ereğli ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav sabahı hizmet vereceği bildirildi.

4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumuna katılacak adayların kimlik işlemlerinde mağduriyet yaşamamaları amacıyla Zonguldak'ta iki nüfus müdürlüğü açık tutulacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden veya yenilemesi gereken adaylar için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Karadeniz Ereğli İlçe Nüfus Müdürlüğü, sınav günü saat 07.00 ile 10.00 arasında hizmet verecek.

Belirtilen saatlerde nüfus müdürlüklerine başvuran adaylara, sınavda kullanabilmeleri amacıyla barkodlu veya karekodlu Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecek.

Kaynak: İHA
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