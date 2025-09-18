Zorla Kaynak Kitap Satışına Hukuki Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Zorla Kaynak Kitap Satışına Hukuki Uyarı

18.09.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Velilere zorla kitap satışı, tüketici haklarını ihlal ediyor; iade hakkı ve cezai yaptırımlar var.

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, okullarda velilere 'kaynak kitap' adı altında zorla kitap satılmasına yönelik, "Hem tüketici haklarının ihlali hem de Türk Ceza Kanunu'na göre mobbing kapsamına girer. Veliler bu bedelleri iade alabilir, öğretmen ve okullar ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sadece özel okullarda değil, devlet okullarında da 'kaynak kitap' adı altında öğrencilere zorla kitap satışı yapıldığını söyledi. Gündüz, "Öğretmenlerimizin gönlü kırılmasın diye alınan kitaplar artık veliler için büyük yük haline geldi. Bu ciddi anlamda suçtur, tüketici ihlalidir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfasında bu konuyla ilgili açık yaptırımlar olduğunu belirten Gündüz, "Bakanlığın izni olmadan hiçbir şekilde öğrenciye kitap dayatılamaz, veliden ek kitap için para istenemez. Bu sözleşmelerde yer alan zorunlu kitap maddeleri de haksız şarttır ve geçersizdir" diye konuştu. Zorla kitap satışı yapan okulların ve öğretmenlerin cezai sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Gündüz, "Bu durum Türk Ceza Kanunu'na göre mobbing kapsamına girer ve yaptırımı vardır. Velilere psikolojik baskı uygulanamaz. İşin boyutuna göre yüklü miktarda para cezaları, hatta okul hakkında incelemelere kadar gidebilir" dedi.

HAKEM HEYETİNE BAŞVURAN PARASINI GERİ ALABİLİR

Velilerin ücretsiz şekilde Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup, ödedikleri parayı geri alabileceklerini belirten Gündüz, "İlçe veya il hakem heyetine başvuran veli, binlerce liralık kitap parasını iade alabilir. Ayrıca eğitim müdürlüğüne şikayet edildiğinde okullara asgari ücretin 10 katı para cezası kesiliyor, hatta çalışma izinleri iptal edilebiliyor" diye konuştu. Gündüz ayrıca, "Tüketicilerimiz isterlerse 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na göre adliyeye giderek hiçbir harç ödemeden maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu, caydırıcılık açısından çok önemli" ifadelerini kullandı. Gündüz, öğretmen ve okul yönetimlerine yönelik olarak da "Bu uygulamalardan vazgeçin. Aksi halde ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Bugün internet üzerinden ücretsiz kaynaklara erişmek mümkün, gerçekten gerekli kitaplar zaten MEB tarafından ücretsiz veriliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Antalya, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Zorla Kaynak Kitap Satışına Hukuki Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

15:03
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin “Hesap zamanı“ sözlerine jet yanıt
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" sözlerine jet yanıt
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:13:17. #7.11#
SON DAKİKA: Zorla Kaynak Kitap Satışına Hukuki Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.