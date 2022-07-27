En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL oldu - Son Dakika
Üye Girişi

En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL oldu

27.07.2022 10:18
En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL oldu

1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılan asgari ücretle beraber en düşük işsizlik maaşı da 2 bin 568 TL oldu.

1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılan asgari ücretle beraber en düşük işsizlik maaşı da 2 bin 568 TL oldu.

Her yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe konan ve tüm yıl boyunca geçerli olan asgari ücret, bu sene 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden belirlenerek yüzde 30 oranında artırıldı. Yaşanan artış, sadece asgari ücretlileri değil, işsizlik ödeneği alanları da sevindirdi. İşsizlik maaşı alanların ödenekleri de yeni asgari ücrete bağlı olarak zamlı ödenecek.

İşsizlik ödeneği

Bir iş yerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında 'işsizlik maaşı' olarak verilen ödenek veriliyor. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücret brüt tutarının yüzde 80'ini geçmemektedir.

Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayan işsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında hacze ve başkasına devre uygun değildir.

Yeni asgari ücretle beraber geçerli olan işsizlik ödenekleri

1 Temmuz-31 Aralık döneminde verilecek işsizlik ödenekleri, bu dönemde geçerli olan brüt 6 bin 471 TL üzerinden hesaplanacak. Buna göre asgari ücret üzerinden çalışmış olanlara bu dönemde aylık bin 981,41 TL yerine 2 bin 568 TL ödenecek. Yüksek ücretle çalışmış olup işsiz kalanlar için ise işsizlik maaşının tavanı aylık 3 bin 972,82 TL'den 5 bin 137,51 TL'ye yükseltildi.

Hak kazanma şartları ve ödenek süreleri

Kişinin işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Ayrıca; iş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Ödenek alınacak süreler, sigortalıların kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre, işsizlik ödeneğinden düşülüyor.

Hizmet akdinin feshinin önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Maden sektöründen başarılı mühendislere katma değer Maden sektöründen başarılı mühendislere katma değer Madencilik sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi Madencilik sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi
Kaynak: İHA

Asgari Ücret, 1 Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:45 Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
09:43 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası
09:33 Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor
09:32 Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi
09:22 Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?
09:13 Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu
09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:07 Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 10:22:57. #1.12#
SON DAKİKA: En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement