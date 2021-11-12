11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, turizmcileri Antalya'da buluşturacak

Sektör temsilcilerini bir araya getiren 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 25 Kasım'da Antalya'da yapılacak.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı açıklamada, kendilerinin ev sahipliğinde ve DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenecek kongrenin ana temasının "Geleceğin turizmi, turizmin geleceği" olduğunu bildirdi.

Kongrede turizmin mevcut durumuyla kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımalarının ele alınacağını aktaran Yağcı, şunları kaydetti:

"Salgın etkisinde geçen 2021'in ardından beklentilerimizin yükseldiği bir sürece girdik. Bir senelik aradan sonra sektör paydaşlarımızla yeniden yüz yüze 25 Kasım'da bir araya geleceğiz. Kongrede, Türkiye turizmini yeniden zirvelere taşıyacak konular ele alınacak ve ortak akıl platformu oluşturulacak. Turizmde dijital dönüşüm, turizm ekonomisi, kaynak pazarlardaki gelişmeler, sektöre yön veren yeni trendler gibi gündemin önemli başlıkları yetkin isimler tarafından ele alınacak."

Kongrede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, RTK Grup CEO'su Thomas Bösl, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş başta olmak üzere katılımcıların sektörle ilgili tecrübelerini paylaşması bekleniyor.

Kongreye, yurt içinden ve yurt dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin bütün kesimleriyle finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim, tedarikçi firmaların üst düzey, karar verici temsilcileri katılacak.