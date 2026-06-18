116 Safkan Arap Atı Satışa Çıkıyor - Son Dakika
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116 Safkan Arap Atı Satışa Çıkıyor

116 Safkan Arap Atı Satışa Çıkıyor
18.06.2026 11:13
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Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi, 116 safkan Arap atını elit tay satışında yarışseverlerle buluşturacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 116 safkan Arap atı, gelecek ay gerçekleştirilecek satışlarda yeni sahipleriyle buluşacak.

Türkiye'nin safkan Arap atı yetiştiriciliğinde önde gelen merkezlerinden olan Mahmudiye ilçesindeki işletmeye ait geniş meralarda doğal yaşam koşullarında gelişimlerini sürdüren taylar, özel beslenme programları ve düzenli sağlık kontrolleriyle yarış hayatına hazırlanıyor.

Seçkin aygır ve kısrak kadrosuyla safkan Arap atı yetiştiriciliğinin yapıldığı işletmede atların tüm ihtiyaçları, belirlenen çalışma programı çerçevesinde aksatılmadan karşılanıyor.

Geçmişte pistlerde büyük başarılar elde eden çok sayıda safkan Arap atının yetiştiği işletmede bu yıl 116 taydan 101'i Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, 15'i ise İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek elit tay satışında yarışseverlerin beğenisine sunulacak.

"Şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz"

Anadolu Tarım İşletmesi Müdür Vekili Abdullah Güler, AA muhabirine, 1815 yılında 2. Mahmut tarafından "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulmuş köklü bir Osmanlı mirası olan işletmenin bu alanda bir merkez olduğunu söyledi.

Bu yılki tay satışlarından önemli bir gelir elde etmeyi beklediklerini belirten Güler, "Anadolu Tarım İşletmesi, sürekli şampiyonların yetiştirildiği bir işletme. Gen kadromuz, kısrak ve aygır kadromuz olarak çok güçlüyüz. Şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Hepsini şampiyon gözüyle yetiştiriyoruz. Anadolu Tarım İşletmesi sürekli şampiyonların yetiştirildiği bir işletmedir." diye konuştu.

İşletmede görev yapan veteriner hekim Özer Hoş da 14 Temmuz'da 101 koşu tayı ve 20 Ekim'de 15 elit tayın satışa sunulacağını kaydetti.

Satışlar öncesi tayların video çekimlerinin yapıldığını, röntgen ve endoskopi uygulamalarıyla sağlık durumlarının ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirten Hoş, hazırlanan kataloglarla alıcıların taylar hakkında detaylı bilgiye ulaşabildiğini ifade etti.

Hoş, tayların bakımlarını yaşlarına ve çağlarına göre özel olarak uyguladıklarını anlatarak, "Sağlıkçılarımız 7 gün 24 saat esasına göre bakımlarını takip ediyor. Tavladaki taylarımızı belirli periyotlar halinde su ihtiyaçları karşılanıyor. Daha sonra meraya çıkıyorlar. Merada atlar için hem kas ve iskelet yapısı gelişimi için hem solunum sistemi için hem sindirim sistemi için önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Semend", "Turbo", "Ayabakan", "Serdümen" ve "Yakup Bey" gibi şampiyon atların taylarının satışa çıkacağını ifade eden Hoş, tayların yarışseverlerin beğenisine sunulacağını vurguladı.

Hoş, bu yılki satışlarda tüm tayların alıcı bulmasını hedeflediklerini belirterek, geçen seneki satış rakamlarının üzerine çıkmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 116 Safkan Arap Atı Satışa Çıkıyor - Son Dakika

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