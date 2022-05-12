Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın 1.530 liradan işlem görürken ata altın ise 6.259 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş değişkenlik gösterirken genel anlamda piyasada yaşanan hareketlilik göze çarpıyor.
Gram altın alış: 911,39
Gram altın satış: 911,57
Çeyrek altın alış: 1.508,00
Çeyrek altın satış: 1.530,00
Yarım altın alış: 3.015,00
Yarım altın satış: 3.061,00
Tam altın alış: 6.019,00
Tam altın satış: 6.098,00
Cumhuriyet altını alış: 6.169,00
Cumhuriyet altını satış: 6.263,00
Ata altın alış: 6.183,00
Ata altın satış: 6.259,00
Son Dakika › Ekonomi › 12 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum - Son Dakika