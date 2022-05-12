12 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum - Son Dakika

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın 1.530 liradan işlem görürken ata altın ise 6.259 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş değişkenlik gösterirken genel anlamda piyasada yaşanan hareketlilik göze çarpıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 911,39

Gram altın satış: 911,57













ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.508,00

Çeyrek altın satış: 1.530,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.015,00

Yarım altın satış: 3.061,00









TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.019,00

Tam altın satış: 6.098,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.169,00

Cumhuriyet altını satış: 6.263,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.183,00

Ata altın satış: 6.259,00