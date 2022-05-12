12 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum - Son Dakika
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12 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum

12.05.2022 08:25
12 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum

12 Mayıs Perşembe gram altın, 911 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 871 liradan alıcı buluyor. Peki; bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum...

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın 1.530 liradan işlem görürken ata altın ise 6.259 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş değişkenlik gösterirken genel anlamda piyasada yaşanan hareketlilik göze çarpıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 911,39

Gram altın satış: 911,57





ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.508,00

Çeyrek altın satış: 1.530,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.015,00

Yarım altın satış: 3.061,00



12 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.019,00

Tam altın satış: 6.098,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.169,00

Cumhuriyet altını satış: 6.263,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.183,00

Ata altın satış: 6.259,00

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Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 12 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum - Son Dakika


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