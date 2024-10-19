12. Zeytin Hasat Şenliği'nde Tekir Zeytin Yarışması Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

12. Zeytin Hasat Şenliği'nde Tekir Zeytin Yarışması Büyük İlgi Gördü

12. Zeytin Hasat Şenliği\'nde Tekir Zeytin Yarışması Büyük İlgi Gördü

Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Zeytin Hasat Şenliği'nde gerçekleştirilen tekir cinsi zeytin yarışmasında, 15 üretici üst düzey zeytinlerini sergiledi. Yarışma jürisi, katılan zeytinleri 500 puan üzerinden değerlendirerek dereceye giren üreticilere ödüllerini verecek.

19.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenen "12. Zeytin Hasat Şenliği" etkinlikleri kapsamında Büyükbelen Mahallesi'nde organize edilen tekir cinsi zeytin yarışması büyük heyecana sahne oldu.

Büyükbelen'in Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilli ürünü olan tekir cinsi zeytin yarışmasına katılan ürünler mahalle meydanında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden 3, ziraat odasından 1 ve Manisa Ticaret Borsasından 1 ziraat mühendisi olmak üzere toplam 5 jüri üyesi tarafından değerlendirmeye alındı. Buradaki programa Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Saruhanlı Tarım ve Orman Müdürü Aytekin Yaralı, Manisa Ticaret Borsası Başkanvekili Mehmet Ersaygı, yarışmacı üreticiler ve vatandaşlar katıldı. 15 üreticinin katıldığı yarışmada, sepetler içine konulan zeytinler jüri üyeleri tarafından katılımcılar ve vatandaşların huzurunda tek tek incelenerek 500 puan üzerinden değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonunda 488 puan ile Muhammet Kazak birinci, 475 puan ile Ayhan Ata ikinci, 462 puan ile Yüksel Arık üçüncü oldu.

Yarışmada birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye de gram altın ödülü, Büyükbelen'de 27 Ekim Pazar akşamı düzenlenecek Ayşe Dinçer konseri öncesi sahnede Belediye Başkanı Ekrem Cıllı tarafından verilecek.

Başkan Cıllı, yarışmaya katılan tüm çiftçilere teşekkür ederek, dereceye giren üreticileri tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 12. Zeytin Hasat Şenliği'nde Tekir Zeytin Yarışması Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12. Zeytin Hasat Şenliği'nde Tekir Zeytin Yarışması Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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