140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde

Ekonomi

Batarya üretiminde küresel devler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, ABD ve Çin'in hızlı yatırımları karşısında Avrupa'nın köklü üreticilerinden biri olan Alman devi Varta, ciddi bir mali krizle mücadele ediyor. 140 yıllık geçmişe sahip Varta, borç batağında çöküşün eşiğine gelmiş durumda.

Günümüzde akıllı telefonlardan dijital saatlere, kulaklıklardan tablet ve kalemlerine, klavye ve mouse gibi pek çok elektronik cihaza kadar her alanda kullanılan bataryalar, yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Elektrikli ve hibrit araçların yükselişi de batarya teknolojilerinin önemini giderek artırıyor.

TÜRKİYE GENİŞ BİR ÜRETİM YELPAZESİ SUNMAYI HEDEFLİYOR

Küresel batarya savaşında Çin ve ABD önde giderken, Türkiye de TOGG projesiyle dikkat çekiyor. Türkiye, Çinli enerji devi Farasis Energy ortaklığıyla kurulan Siro batarya şirketi sayesinde araç bataryalarından akıllı cihazlara geniş bir üretim yelpazesi sunmayı hedefliyor.

BORSA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Varta, 600 milyon euroyu aşan borç yükü nedeniyle son dönemde finansal zorluklarla gündemde. Ekonomim'de yer alan bilgilere göre, şirket nakit sıkıntısı çekiyor ve bu durum ödemelerde ciddi aksamalara yol açıyor. 140 yıllık geçmişiyle tanınan Varta, hisse fiyatlarının, dünya borsa tarihinde en büyük çöküşlerden biri olarak görülen 2008 krizi seviyelerinin altına düşmesiyle büyük bir çöküşe doğru ilerliyor.

TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTILAR AMA...

Bir dönem Apple ile AirPods üretim anlaşması yaparak tarihi bir zirveye ulaşan Varta, Çinli üreticilerin maliyet baskısı karşısında zorlandı. Elektrikli araç bataryası geliştirmek için gerekli AR-GE yatırımlarını karşılayamayan Alman devi, BYD ve CATL gibi Çinli devlerin hammadde tedarikindeki agresif stratejileri karşısında durmakta güçlük çekti. Bu durum, Alman markaları da dahil olmak üzere Varta'nın pazar payını ciddi ölçüde kaybetmesine neden oldu.