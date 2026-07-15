15 Temmuz'a Özel Hatıra Para Basıldı - Son Dakika
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15 Temmuz'a Özel Hatıra Para Basıldı

15.07.2026 09:25
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FETÖ darbe girişiminin 10. yıl anısına 5 lira hatıra para basıldı, demokrasi vurgusu yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin 10. yılı anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra para basıldı.

FETÖ mensuplarının hain darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve demokrasi mücadelesinin bir nişanesi olarak Darphane tarafından hatıra para tasarlandı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği kararlı duruşun ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin hafızalarda daima yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla basılan hatıra parayla milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasına katkı sunulması da hedeflendi.

Para, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken, tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer aldı, diğer yüzde ise tedavüldeki 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı korundu.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 15 Temmuz'a Özel Hatıra Para Basıldı - Son Dakika

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