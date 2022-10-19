Türkiye'den 15 yayınevi Frankfurt Kitap Fuarına katıldı - Son Dakika
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Türkiye'den 15 yayınevi Frankfurt Kitap Fuarına katıldı

19.10.2022 12:03
Türkiye'den 15 yayınevi Frankfurt Kitap Fuarına katıldı

Dünyanın önde gelen kitap fuarlarından biri olan "74. Frankfurt Kitap Fuarı" kitapseverlerle buluştu.

Dünyanın önde gelen kitap fuarlarından biri olan "74. Frankfurt Kitap Fuarı" kitapseverlerle buluştu.

Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde organizasyonu yapılan Türkiye bölümünde 15 yayınevi yer alıyor.

Bu yılki teması "Dünyaları Birleştiren Kelimeler" olarak belirlenen fuarda 85 ülkeden, yayıncılık sektörünün önde gelen temsilcileri katılım sağlıyor.

Fuara katılan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye'deki yayınevlerini Frankfurt ve Londra Kitap Fuarı ile Bakü, Paris, Pekin, Selanik, Seul ve Tiflis'teki fuarlara taşıdıklarını dile getirdi.

Uluslararası kitap ticaretinin yapıldığı fuarlarda çok başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Kuralay, Bakü ve Tiflis Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin "Onur Konuğu" olduğunu belirtti.

Kuralay, kültür ekonomisinin ekonomideki payının her gün arttığını, İstanbul'un dünyanın fikir ve kitap başkentlerinden biri olduğunu kaydetti.

"Kitap fuarları, gelişen ve dönüşen yayıncılık sektörünün kutup yıldızı"

Kitap fuarlarının gelişen ve dönüşen yayıncılık sektörünün kutup yıldızı olduğunu vurgulayan Kuralay, şu bilgileri verdi:

"Bizler de burada yenilikleri görüyor, uluslararası köprüler inşa ediyoruz. Frankfurt Kitap Fuarı'nda kitabın teknolojiyle birlikte değişen serüvenine şahitlik ediyoruz. Basılı ve elektronik ortamdaki kitap yayıncılığının geleceği, alanında dünyanın en büyüğü olan Frankfurt Kitap Fuarı'nda şekilleniyor."

İsrafil Kuralay, fuarda Türk yayıncılık sektörünün kapılarını dünyaya açtıklarının altını çizerek, "Türkiye'de genç ve dinamik bir kitap pazarı var. Ayrıca çeviri kitaplarla da kültürlerarası iletişim için önemli bir zeminiz. İşte bu imkanları taşıyan Türk yayıncılık sektörünün sesini biz buradan dünyaya duyuruyor, yayıncılığımızın gücünü gösteriyoruz. Frankfurt Kitap Fuarı'nda küresel yayıncılığın yarınlarına uzanıyoruz. Başarı hikayelerinin sayfalarını birlikte açıyoruz." dedi.

"Türkiye ilk 10'da yer alıyor"

Türkiye'nin kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer aldığını vurgulayan Kuralay, "20 yılda Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi, sadece şu rakamlar bile ortaya koyuyor. 2000'de ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bin iken, bu rakam 2021'de 10 kattan fazla artarak 87 binin üzerine çıktı. Yine 2010'da bandrol sayısı 215 milyon iken 2021'de 440 milyon sınırına dayanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuralay, salgın dolayısıyla sektörde ciddi değişimler yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İnsanların kitap ve kültür alanında tüketim alışkanlıkları değişti. Biz bunu dikkate alarak, e-kitaptan e-ticarete bütün yenilikleri 1okurlara ulaştırmalıyız. Böylece sadece yurt içindeki okurları değil yurt dışındaki okurları da hedeflememiz gerekiyor. Frankfurt Kitap Fuarı da bu açıdan önemli bir platformdur. Bireysel katılımlarla birlikte 40 Türk yayınevi, bu fuar aracılığıyla dünyanın okuruyla buluşuyor." diye konuştu.

İstanbul Mutfağında Ahenk ve Lezzet kitabı da fuarda tanıtılıyor

Uluslararası hak ve lisans ticaretinin merkezi konumundaki etkinlik, roman ve çocuk kitaplarından bilimsel veri tabanlarına her tür yayın ve içerik için önemli uluslararası ticaret fuarı olma özelliği de taşıyor.

Türkiye stant alanlarına ek olarak hazırlanan etkinlik alanında, Türk yayıncılar fuara katılan diğer firmalarla bire bir toplantılar yapabilecek.

Fuara Türkiye'den ABM Yayınevi, Destek Yapım, Erkam Yayın, Hiperlink Eğitim, Informascope Bilişim, İz Yayıncılık, Metamorfoz Yayıncılık, Multibem, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nemesis Yayıncılık, Sev Yayıncılık, Timaş Yayınları, Tudem Eğitim Hizmetleri, Yedipınar Basım Yayın ve Yumurcak Yayınları katıldı.

İTO'nun yayınladığı "İstanbul Mutfağında Ahenk ve Lezzet" kitabı da fuar ziyaretçilerine tanıtılıyor. Kitapta İstanbul mutfağının lezzetleri ve sunum şekilleri, kültürel ve tarihi arka planıyla aktarılıyor.

Frankfurt Kitap Fuarı 23 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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Kaynak: AA

Frankfurt, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 15 yayınevi Frankfurt Kitap Fuarına katıldı - Son Dakika

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