1800 konutlu Siteler'de merkezi yakıt isyanı - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ne bağlı Siteler Mahallesi'nde ısınma ihtiyacını karşılamak için kullanılan merkezi kontrol, vatandaşları mağdur ediyor. Havaların soğuk gittiği dönemde kapatılan merkezi ısıtma vatandaşların isyan etmesine neden oldu.

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Siteler Mahallesi'nde merkezi ısınma problemi yaşanıyor. 1800 daire ve 70 işyerinin bulunduğu mahallede havaların soğuk olmasına rağmen merkezi ısıtmanın kapatılması vatandaşları çileden çıkardı. Site yönetimlerinin keyfi uygulamaları nedeniyle ısınma problemi yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kışın da belli aralıklarla aynı sorunları yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Bursa'nın en yüksek bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Doğal olarak yaşadığımız yer diğer yerlere göre daha soğuk oluyor. Bu sene bahar geldi ama havalar tam ısınmadı. Soğuk günlerde ısınmanın kapalı kalmasına karşıyız. Kışın bile havada güneş varsa merkezi ısıtma kapanıyor. Herkesin yaşlısı ve çocuğu var. Evimizde soğuktan oturamaz olduk" dediler.

"Isınmaya harcadığımız ücretin karşılığını almak istiyoruz"

Aylık olarak düzenli para ödediklerini belirten vatandaşlar, "Isınma yöntemini bireysel olarak kullanan vatandaşlar 3-5 ay bu gideri öderken, bizler 12 ay boyunca ısınma parası veriyoruz. Ancak bunun karşılığında yılın çoğu günü evimizde üşüyerek oturuyoruz. Yaşlısı, hastası ve bebeği olan insanlar var. Bunların daha çok düşünülmesi lazım. Isınmaya harcadığımız paranın karşılığını alamıyoruz. Bu sorun bir an önce çözülmeli" diye konuştular. - BURSA