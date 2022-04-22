1915 Çanakkale Köprüsü ile bayramda kuyruklar yaşanmayacak - Son Dakika
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1915 Çanakkale Köprüsü ile bayramda kuyruklar yaşanmayacak

22.04.2022 22:46

1915 Çanakkale Köprüsü ile bayramda kuyruklar yaşanmayacak 1915 Çanakkale Köprüsü, yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor Ramazan Bayramını bekleyen tatilciler, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde uzun feribot kuyruklarından kurtularak, 6 dakikada Avrupa'dan Asya'ya...

1915 Çanakkale Köprüsü ile bayramda kuyruklar yaşanmayacak

1915 Çanakkale Köprüsü, yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor

Ramazan Bayramını bekleyen tatilciler, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde uzun feribot kuyruklarından kurtularak, 6 dakikada Avrupa'dan Asya'ya geçecek

ÇANAKKALE Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları tatilciler ve turistler tarafından tercih ediliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda ise Çanakkale'de uzun feribot kuyrukları 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde yaşanmayacak.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum da katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, kent ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Bayram tatili öncesi hazırlıklarını yapan yerli turistler, saatlerce süren gemi kuyruklarından kurtularak 6 dakika içerisinde Avrupa'dan Asya'ya geçiş yapacak.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Önümüzde bir Ramazan Bayramı sonra Kurban Bayramı ve bir de uzun bir yaz tatili var. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu ulaşıma sağladığı katkıyla beraber vatandaşlarımızın biz çok fazla olumlu görüşleriyle karşılaşıyoruz ve bunların bunları duyuyoruz. Şu anda Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girmiş bulunmaktayız ve sürecin sonunda da inşallah Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bununla beraber de Çanakkale'nin özellikle son yıllarda ciddi anlamda turizm sektöründe hareketliliği olan, tatil konusunda tercih sebebi olan Çanakkale'ye çok fazla şehir dışından vatandaşımız ve hatta yurt dışından turistler gelmekte. Bu sebeple 1915 Çanakkale Köprüsü de büyük önem arz etmektedir. Çünkü, insanlar ulaşımda bu köprüyü ciddi anlamda tercih ediyorlar" dedi.

Geçmiş yıllardan özellikle bayram ve tatil dönemlerinde çok uzun gemi kuyrukları oluştuğunu belirten Başkan Makas, "Dolayısıyla bu gemi kuyruklarını artık Çanakkale'de görmeyeceğiz ve 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım anlamında çok büyük artılar sağlamış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü aynı zamanda ticaret merkezi olan Marmara bölgesinde önemli bir lokasyon ve geçiş güzergahı. Ürünlerini buradan toplayan çiftçi ve vatandaşlarımız bu mallarını bekletmeden şehir dışına çıkarabilecek. Karşı taraftaki bir hastanın burada hastaneye çok rahat geçiş yapabilecek ve bunun gibi birçok örnek var. İnsana dokunan, ticarete dokunan çok kıymetli bir köprü" şeklinde konuşu.

1915 Çanakkale Köprüsü ile bayramda kuyruklar yaşanmayacak
1915 Çanakkale Köprüsü ile bayramda kuyruklar yaşanmayacak
1915 Çanakkale Köprüsü ile bayramda kuyruklar yaşanmayacak
1915 Çanakkale Köprüsü ile bayramda kuyruklar yaşanmayacak

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1915 Çanakkale Köprüsü, Ramazan Bayramı, Çanakkale, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü ile bayramda kuyruklar yaşanmayacak - Son Dakika


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