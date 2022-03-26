1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti - Son Dakika
Üye Girişi

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti

26.03.2022 09:47

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarında gece yarısı bir haftalık ücretsiz geçiş süre sona erdi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti

ÇANAKKALE - Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarında gece yarısı bir haftalık ücretsiz geçiş süre sona erdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir haftalık ücretsiz geçiş süresi sona erdi. Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler; ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile de ödeme yapabilecekler.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti

YORUMLAR
500
1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar süre ve konfordan memnun 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar süre ve konfordan memnun ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücüler yoldaki konforu anlattı ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücüler yoldaki konforu anlattı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
09:09 Düğün pastasına uyuşturucu koyan kayınbirader skandala neden oldu!
09:05 Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir
08:52 Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement