20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV\'siz sıfır araç müjdesi! Teklif Meclis\'e sunuldu

20 yaşını doldurmuş aracı olan vatandaşlar için dikkat çeken bir düzenleme Meclis gündemine taşındı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden yerli üretim sıfır araç alabilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.

ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKI

Milletvekili Şevkin, hazırlanan teklifin amacının çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların trafikten çekilmesi olduğunu belirtti. Teklife göre, 20 yaş üstü araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli üretim yeni bir araç alırken ÖTV muafiyeti sağlanacak. Bu adımın, çevre dostu araç kullanımını artırması ve yerli otomotiv sektörünü desteklemesi hedefleniyor.

Aynı zamanda eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasıyla, hem atık malzemelerin değerlendirilmesi hem de yeni iş alanlarının oluşması bekleniyor. Bu yönüyle teklif, çevreci politikaların yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliğe de katkı sunmayı amaçlıyor.

KOMİSYON SÜRECİ BAŞLIYOR

Teklifin TBMM komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, yüz binlerce araç sahibine ÖTV'siz yerli araç fırsatı doğabilir. Yasa teklifi, aynı zamanda Türkiye'nin döngüsel ekonomi hedefleriyle de uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 ve daha büyük yaştaki araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören bir kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti:

"Hazırladığımız kanun teklifi ile çevreye ve ekonomiye zarara veren eski araçların kullanımının önlenmesi, çevreye ve doğaya uyumlu yeni yerli araçların temini amaçlanmaktadır. 20 yaş ve üzeri araç sahiplerine yeni yerli araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanması, eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, yerli araç üretimini ve kullanımını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Geri dönüşüm faaliyetlerinin teşvik edilmesi, atık malzemelerin ekonomiye tekrar kazandırılmasının sağlanması, ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasına ve yeni iş alanlarının oluşturulmasına katkı sunacaktır. Sunduğumuz yasa teklifi ile döngüsel ekonomi modelinin ilerlemesine yardımcı olmak, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve geri dönüşümünün yanı sıra ekonomik döngünün sürekliliğinin sağlanmasına destek sunmak amaçlanmıştır. Türkiye'de hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli faydalar sağlayan bir düzenleme yapılması ve bu düzenlemenin etkin bir şekilde uygulanması, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma hedeflerine de önemli bir katkı sunacaktır."