Üye Girişi
200 çiftçiye yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumu dağıtıldı - Son Dakika

200 çiftçiye yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumu dağıtıldı

22.11.2021 13:34
200 çiftçiye yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumu dağıtıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, hayvancılıkta girdilerinin azaltılması için yem bitkilerinin önemli olduğunu anlatarak, "Girdiler azaldığı müddetçe hayvancılık daha rantabl, daha karlı ve daha da verimli bir hale gelecektir" dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, hayvancılıkta girdilerinin azaltılması için yem bitkilerinin önemli olduğunu anlatarak, "Girdiler azaldığı müddetçe hayvancılık daha rantabl, daha karlı ve daha da verimli bir hale gelecektir" dedi.

Vali Kızılkaya, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'yemimi üretiyorum işletmemi büyütüyorum' projesi kapsamında 200 çiftçiye yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumu dağıtıldı. Gölpazarı ziyaretlerinde ilk olarak Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'i ziyaret eden Vali Kızılkaya, belediye çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Vali Kızılkaya ve eraberindeki heyetle birlikte 1995 yılında askerlik görevini yapmakta iken Hakkari Yüksekova'da şehit olan piyade er Fuat Tuzak'ın İstiklal Mahallesinde yaşayan babası Mustafa Tuzak'ı, ziyaret etti. Vali Kızılkaya daha sonra Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan yemimi üretiyorum işletmemi büyütüyorum projesi kapsamında 200 çiftçiye yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumunun dağıtımı ve eğitim programına katıldı.

"Hayvancılık daha rantabl, daha karlı ve daha da verimli bir hale gelecektir"

Yürütülen proje ile devlet, vatandaş işbirliğinde el ele verildiğinde nelerin başarılabileceğinin en güzel örneğinin sergilendiğini ifade eden Vali Dr. Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Hayvancılıkta girdilerinin azaltılması için yem bitkileri önemli. Kaymakamlıklarımız, il özel idaremiz ve belediyelerimiz, çiftçilerimize destek veriyor. Üreticimizin emeği ile birlikte yoğrulduğunda, önemli bir ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Girdiler azaldığı müddetçe hayvancılık daha rantabl, daha karlı ve daha da verimli bir hale gelecektir. Bizler üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Vatanımız için, milletimiz için, Bilecik'imiz için üreteceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Çalışkan bir ekibimiz var, çalışkan halkımız var. Çalışkan ekiple, hedefe ilerleyeceğiz, gelişeceğiz ve büyüyeceğiz."

Belediye Başkanı Süer'de devlet, millet el ele olduğunda bütün sorunların çözülebileceğini ve güzel hizmetlere imza atılabileceğini belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise hayvancılık yapan üreticilerin ekonomik gücünü biraz daha arttırmak, hanelerine biraz daha ekonomik destek sağlamak için yem dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öte yandan tohum dağıtımının ardından Vali Dr. Kızılkaya, çarşı merkezinde vatandaşlarla selamlaşarak, bir süre sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK

Hayri Suer, Gölpazarı, Yüksekova, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 200 çiftçiye yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı! 13:35 Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı! 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 13:21 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL 13:17 CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler 12:58 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor 12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi

Son Dakika Haberleri
13:20 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!
13:17 CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL
13:07 Yabancı uyruklu iki grup İstanbul'un göbeğinde birbirine girdi
13:06 Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı
12:58 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
12:44 Zorunlu kış uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! Kurala uymayanlara cezai işlem kapıda
12:42 Uyuyan eşini 3 bıçak darbesiyle yaralayan koca tutuklandı
12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor
12:38 Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı!
Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu         
13:35
Eylül ayında boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi Eylül ayında boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:23
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
Akşener'in Denizli mitingi ortalığı karıştırdı! AK Parti'nin "İnsan taşıdılar" iddiasına İYİ Parti'den sert yanıt geldi Akşener'in Denizli mitingi ortalığı karıştırdı! AK Parti'nin "İnsan taşıdılar" iddiasına İYİ Parti'den sert yanıt geldi         
13:16
2 kişi canından olmuştu! Kamyonun 3 aracı biçtiği korkunç kaza kamerada 2 kişi canından olmuştu! Kamyonun 3 aracı biçtiği korkunç kaza kamerada         
12:41
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 13:39:11. #1.12#
SON DAKİKA: 200 çiftçiye yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement