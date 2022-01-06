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2021'de tencere enflasyonu yüzde 64,89 oldu - Son Dakika

2021'de tencere enflasyonu yüzde 64,89 oldu

06.01.2022 15:57
2021'de tencere enflasyonu yüzde 64,89 oldu

Bursa yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, tencere enflasyonun aralık ayında yüzde 18.39, yıllık ise yüzde 64.89 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bursa yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, tencere enflasyonun aralık ayında yüzde 18.39, yıllık ise yüzde 64.89 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Dönmez, gıda fiyatlarındaki artışa ilaveten hazır yemek sektörünün ana girdileri olan gıda, enerji, ambalaj, temizlik malzemelerinin fiyatlarının da aşırı yükseldiğini, ayrıca 1 Ocaktan itibaren yeni asgari ücret ile işçilik giderlerinin de artacağını söyledi.

Genel enflasyona göre daha yüksek seyreden gıda fiyatlarının maliyetlerine getirdiği ilave yükleri müşterilerine anlatmak için 1 yıl önce Tencere Enflasyonu verilerini açıklamaya başladıklarını söyleyen Coşkun Dönmez, 2021 yılında yemek üretiminde kullandıkları gıda fiyatlarının yüzde 64,89 oranında arttığını söyledi. BUYSAD olarak tencere enflasyonunu açıklama nedenlerinin artan maliyetleri ve gerekçeleri hakkında kamuoyu ve müşterilerini bilgilendirmek olduğunu belirten Başkan Dönmez, "Yanlış anlaşılmak istemiyoruz. Bizim TÜİK'e alternatif olmak gibi bir gayemiz yok. Fakat aaliyet artışlarımızı kamuoyuna anlatmamız gerekiyor" dedi.

Coşkun Dönmez, maliyetleri arttığında menü fiyatlarını güncellemek zorunda kaldıklarını da belirttiği açıklamasında, "Sık sık fiyat güncellemesi yapmak elbette bizim de isteğimiz bir şey değil. Ancak, rekabet şartları içinde paydaşlarımıza hem en uygun fiyatı, hem kaliteli yemek sunmanın çabası içindeyiz. Biz tendere enflasyonunu açıklayarak giderimizi kamuoyu ve müşterilerimize duyuruyoruz. Hazır yemek sektörü olarak ayakta kalmak zorundayız. Bu yüzden de anlayış bekliyoruz" dedi.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, yılın son çeyreğinde maliyet artışlarının tavan yaptığını belirterek, temel hammaddeleri olan gıdanın yanında imalat aşamasında ve ürün sevkiyatındaki giderlerinin de arttığını söyledi. Doğalgaz, elektrik, ambalaj, deterjan, işçilik, akaryakıt, maliyetlerinin arttığını belirten Coşkun Dönmez, "Üretimde kullandığımız doğalgaz ve elektrik, sevkıyatta kullandığımız akaryakıt fiyatları arttı. Ambalaj fiyatları tavan yaptı. Sevkiyat araçlarının servis ve yedek parça maliyetleri de arttı. Ayrıca bu araçları yenileme giderlerimiz de yükseldi. Hijyen ve sanitasyon sektörümüzün olmazsa olmazıdır. Bunu sağlamak için gerekli olan dezenfektan, deterjan ve diğer temizlik malzemelerinin fiyatları da çok arttı. Bu açıdan baktığımızda maalesef 2021 yılı hazır yemek sektörü için kayıp bir yıldır. Bilhassa yılın son çeyreğinde çok büyük sıkıntılar çektik" diye konuştu.

4 kap yemek en az 20 lira

Coşkun Dönmez, hazır yemek sanayicileri olarak ayakta kalabilmek için menü fiyatlarını artan maliyetlere göre yeniden düzenlemek durumunda kaldıklarını da söyledi. Buna ilave olarak tedarikte yaşadıkları sıkıntılar yüzünden müşterilerinden aldıkları ödemelerin vadesini de kısaltmak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Dönmez, "Maalesef fiyatlarımızın 4 yap yemeğin ekstralar hariç fiyatını 20 lira bandına çıkarmak zorundayız. 1 yıldan 6 aya düşürdüğümüz fiyat revizyon aralığını 3 veya 4 aylık dilimlere indirmek zorundayız. Birde maalesef tahsilat süremizi de kısaltmak durumundayız. Akis halde sektörümüzün ayakta kalması mümkün değil. Kaliteli hizmet vermeye devam etmek için bunları yapmak zorunda olduğumuzu belirtir, değerli müşterilerimizden anlayış beklediğimizi de ifade ederiz" diye konuştu. - BURSA

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Türkiye İstatistik Kurumu, Asgari Ücret, Enerji, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2021'de tencere enflasyonu yüzde 64,89 oldu - Son Dakika Ekonomi


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