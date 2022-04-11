"2022'de e-ticaret sektörü, 600 milyar liralık hacmi zorlayacaktır" - Son Dakika

Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay, 2021'de e-ticaret hacminin 380 milyar liralık hacme ulaştığını belirterek, "2022'de e-ticaret sektörü 600 milyar liralık hacmi zorlayacaktır, belki de aşacaktır" dedi.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 2021 yılına ait e-ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılında e-ticaret hacmi 381,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2020 yılına göre yüzde 69'luk artış anlamına geliyor. E-ticarette sipariş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak, 3 milyar 347 milyon adede ulaştı. E-ticaretin genel ticarete oranı ise, yüzde 17,7 oldu. ELİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay, ETBİS'in verilerini değerlendirdi.

"PAZARYERLERI, E-TICARETTE LOKOMOTIF OLMAYA DEVAM EDIYOR"

ETBİS verilerine göre, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret yapan firma sayısının yaklaşık 485 bine ulaştığını anımsatan Darbay, "Verileri incelediğimiz bu işletmelerin 26 bin 442 adedinin kendi sitesinden; 472 bin 604'ünün pazaryerlerinden satış yaptığını görüyoruz. Yani online pazaryerleri, e-ticarette lokomotif olmaya devam ediyor" sözlerini kaydetti. Fehmi Darbay, bu verilere göre e-ticaret ekosistemindeki gelişmelerin umut verici olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:

"Son yıllarda e-ticaret ve özellikle e-ihracata büyük bir talep var. ELİDER olarak bu ekosistemde işletmeleri destekliyoruz. E-ticaret ekosisteminde işletmelerin ihtiyaç duyduğu birçok konu var. Lojistikten dijital pazarlamaya, pazaryerlerinden yazılıma kadar birçok temas noktası var. E-ticaretin temel konusu ise, lojistik ve kargo süreçleridir. Derneğimiz, bu alanlarda işletmelere 360 derecelik çözüm sunuyor. Global pazaryerleri ile ilgili de gerekli destekleri sağlıyoruz."

"E-IHRACATTA KÜMELENME MODELI ILE DEPO ÇÖZÜMLERI SUNULABILIR"

"İşletmeler e-ihracat ile kısa sürede büyüyebilir" diyen ELİDER Başkanı, "E-ihracat için global e-ticaret ekosisteminin önemli aktörleri ve global lojistik sektörü öncüleri ile işbirlikleri geliştirmek gerekir. Bu sektörlerden önemli isimleri, Türk e-ticaret işletmeleri ile buluşturmalıyız. E-ihracat ile yurt dışına açılmak isteyen firmalara kümelenme modeli ile depo çözümleri sunulabilir. Bunun gibi birçok konuda e-ticaret işletmelerine destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖR, 2022'DE 600 MILYAR LIRALIK HACMI ZORLAYACAKTIR"

ELİDER Başkanı Darbay, "2021 e-ticaret verileri, Türkiye'de e-ticaret sektörünün gelişimini hızlandırdığını gösteriyor. 2020'de 226 milyar liradan 380 milyar liralık hacme ulaştı. 2022'de e-ticaret sektörü 600 milyar liralık hacmi zorlayacaktır, belki de aşacaktır" dedi.

"Asıl konumuz e-ihracat olmalı; çünkü e-ihracatta alınması gereken uzun bir yol var" diyen Darbay, şunları kaydetti:

"Genel ihracatta e-ihracatın payı yüzde 2-3 civarında. Bu rakam çok yetersiz. Bunun için ekonomi ve ticaret otoritelerinin e-ihracat stratejilerini daha da geliştirmesi gerekiyor. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Dairesinin bu konuda çok önemli çalışmaları var. Gümrük süreçlerinden mevzuat ve tebliğ iyileştirmelerine, lojistikten yurt dışı depo operasyonlarına göre bütüncül bir çalışma yürütülüyor. 2021 e-ticaret verileri, tüm bu çalışmaların ülkemiz ekonomisi için ne kadar kritik ve stratejik olduğunu ortaya koyuyor."

Fehmi Darbay, ELİDER olarak e-ticaret ekosistemine katkı sunmak amacıyla Türkiye genelinde yapılanmalarını sürdürdüklerini belirterek, işletmelerin daha nitelikli iş yapması adına ücretsiz eğitim verdiklerini ve farkındalık oluşturduklarını ifade etti. Ayrıca, yurt dışı çalışmalarına da hız verdiklerini kaydederek, "İşletmeleri global pazarlara açmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE YÜZDE 175'LIK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

ETBİS'in açıkladığı verilere göre, e-ticaret hacminde bir önceki yıla en fazla artış gösteren sektörler şöyle sıralandı; konaklama (%175), gıda ve süpermarket (%162), seyahat, taşımacılık depolama (%113), havayolları (%98), yemek sektörü (%78), giyim, ayakkabı ve aksesuar (%26). Sektör bazında e-ticaret hacimleri ise şöyle sıralandı; beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık (52.9 milyar TL), giyim, ayakkabı ve aksesuar (24.2 milyar TL), elektronik (21.4 milyar TL). Ayrıca, e-ticaret harcamalarının yüzde 86'sı peşin, yüzde 14'ü taksitli ödeme ile yapıldı.