2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 19 yılda, yerli patent başvuru sayısının 20, yerli patent tescil sayısının 30 kat arttığını belirterek, "Marka başvurularında 2011'den bu yana her yıl Avrupa birincisiyiz. Yerli sınai mülkiyet başvurularında İngiltere, Rusya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldik." dedi.

Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunda, Türkiye'yi uzay yarışına Milli Uzay Programı ile hazırladıklarını ifade ederek, Program kapsamında yürütülecek çalışmaların, 1 milyar 890 milyon liralık bütçeyle yatırım programına dahil edildiğini bildirdi.

Programdaki hedeflere yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Varank, "Uzayda ateşleyeceğimiz hibrit roket motorunun testlerini gerçekleştirirken, fırlatma aracı ve limanına yönelik değerlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Varank, Türkiye'nin uzay alanında üye olduğu 5 uluslararası organizasyonun faaliyetlerine aktif olarak katıldığına işaret ederek, ülkenin, en büyük uluslararası uzay örgütü IAF'e üyeliğinin 25 Ekim'de tescil edildiğini anımsattı.

Hızla büyüyen AR-GE ekosistemiyle beraber fikri mülkiyette tırmanışa geçildiğini anlatan Varank, "Son 19 yılda, yerli patent başvuru sayısı 20, yerli patent tescil sayısı 30 kat arttı. Marka başvurularında 2011'den bu yana her yıl Avrupa birincisiyiz. Yerli sınai mülkiyet başvurularında İngiltere, Rusya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldik." ifadelerini kullandı.

Varank, ülkedeki coğrafi işaretli ürün sayısının 932 olduğunun bilgisini vererek, Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaret sayısının 7'ye yükseldiğini, 25 ürünün de işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile bilim diplomasisi yürüttüklerini söyleyen Varank, TÜBA'nın bilim temelli rehberlik ve danışmanlık işlevi çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarının aktif şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Varank, TÜBA Uluslararası Akademi, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları ve Bilimsel Telif Eser Ödülleri kapsamında bugüne kadar 660 araştırmacıyı ödüllendirdiklerini belirterek, son dönemde, ikili iş birliği anlaşması yapılan ulusal akademi sayısının 22'den 34'e, üye olunan uluslararası çatı kuruluş sayısının da 11'den 13'e yükseldiğini kaydetti.

"Güçlü bir marka olmaya devam ediyor"

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) standardizasyon ve belgelendirme alanında güçlü bir marka olmaya devam ettiğini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"TSE bu yıl 20 bin ürün, 4 bin yönetim sistemi, 30 bin hizmet yeri belgelendirmesi gerçekleştirdi. Ulaşım ve lojistik alanında 400 bin, muayene gözetim alanında 250 bin, deney ve kalibrasyon alanında da 100 bini aşkın belge ve rapor düzenledi. İthalat konusunda 45 bine yaklaşan denetim gerçekleştirirken, 30 bin kişinin teknik yetkinliğini belgelendirdi. Muayene-gözetim alanında elektrikli araç ekosistemine yönelik, uluslararası gereklere uygun, teknik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 2021'de Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ile Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları hakkında 2 önemli standart yayımladık. Yine bu yıl, ikinci el cep telefonu alım-satımlarında hayati öneme sahip Cep Telefonu Yenileme Merkezleri için ilk kez bir standart belirledik. Kullanılmış elektronik ürünlerin ekonomiye tekrar kazandırılmasını sağlayacak bu standartla vatandaşlarımız ikinci el ürünlere güvenle erişebilecek."

Varank, temelini atacakları TSE'nin Ankara'daki yeni Kalite Kampüsü tamamlandığında dışa bağımlı olunan test ve belgelendirme faaliyetlerini yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

Politikaları bilimsel yöntemlerle ve veri bazlı olarak geliştirdiklerine dikkati çeken Varank, "Bakanlığımızca verilen desteklerin etkilerini analiz ediyor, gerekli hallerde uyguladığımız programlarda iyileştirmeler yapıyoruz. 3 milyonu aşkın girişime ait birçok verinin bütünleşik şekilde yer aldığı Girişimci Bilgi Sistemi'ni araştırmacıların kullanıma açtık." dedi.

Varank, KOSGEB ve TÜBİTAK AR-GE destek programlarının, Teknogirişim Sermayesi Destek Programı'nın, Teknoloji Transfer Ofisleri'nin, OSB politika ve uygulamalarının, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde kurulan akademik girişimlerin, dijital dönüşümün, bölgesel yatırım teşviklerinin ve araştırma altyapılarının etki değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak özet raporları kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Bu raporların birer örneğini de Komisyona getirdiklerini anlatan Varank, görece performansın zayıf olduğu alanların da raporlarda yazdığını, bu çalışmaları kendilerini güncelleyebilmek amacıyla yaptıklarını vurguladı.

"Kamu zararı tespiti bulunmuyor"

Varank, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının Sayıştay Raporları'nda herhangi bir kamu zararı tespiti bulunmadığına dikkati çekti.

Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlara 2020'de bütçe Kanunu ile 14 milyar 257 milyon 291 bin lira ödenek verildiğini anımsatan Varank, "Yıl içerisinde yapılan eklemelerle 19 milyar 758 milyon 480 bin 285 liraya ulaşan ödeneğin, 18 milyar 153 milyon 688 bin 777 liralık kısmı bütçe giderine dönüştü. 288 milyon 555 bin 133 liralık kısmı ise 2021 yılı bütçesine devretti." bilgilerini verdi.

Gelecek yıl bütçesinin kalkınmanın, inovasyonun, gençlerin, kadınların ve emekçilerin bütçesi olarak "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedeflerine daha da yaklaştıracağını dile getiren Varank, "Bu bütçenin her bir kuruşunu yeni başarı hikayeleri yazmak üzere titizlikle kullanacağımızı ifade ediyor, 2022 yılı bütçemizin ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

(Bitti)