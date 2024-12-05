2023 Eğitim Harcamaları 1 Trilyon TL'yi Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Eğitim Harcamaları 1 Trilyon TL'yi Aştı

Eğitim harcamaları 2023'te yüzde 92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar TL oldu. Öğrenci başına harcama 49 bin TL.

05.12.2024 11:55
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eğitim harcamaları 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2022 yılında 25 bin 143 TL iken, 2023 yılında 49 bin 45 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2023 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 84 bin 759 TL ile yükseköğretim oldu.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini yayınladı. Buna göre; eğitim harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2023 yılında; yüzde 109 ile ilkokul ve yüzde 107,2 ile okul öncesi oldu.

Eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 4,3

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 3,9 iken, 2023 yılında yüzde 4,3 oldu. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2022 yılında yüzde 3,1 iken, 2023 yılında yüzde 3,6 oldu.

Devlet eğitim kurumlarınca eğitim harcaması en fazla yükseköğretime yapıldı

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 34,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,4'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 41,4'ü yükseköğretime, yüzde 32,2'si ortaöğretime yapıldı.

Eğitim harcamalarının yüzde 83,5'i devlet tarafından finanse edildi

Türkiye'de 2023 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 83,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 7,9 oldu.

Öğrenci başına eğitim harcaması 49 bin 45 TL oldu

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2022 yılında 25 bin 143 TL iken 2023 yılında 49 bin 45 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2023 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 84 bin 759 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ortaöğretim oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 95,1 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2023 yılında 2022 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 110,5 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 106,5 ile okul öncesi takip etti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Eğitim Harcamaları 1 Trilyon TL'yi Aştı - Son Dakika

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