 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023, Kayıtlardaki En Sıcak Yıl Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

2023, Kayıtlardaki En Sıcak Yıl Oldu

Uluslararası iklim bilimi araştırma kuruluşu Berkeley Earth, 2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu teyit etti ve küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 derecenin üzerine çıktığını açıkladı. Yıllık Sıcaklık Raporu'na göre, geçen yıl küresel ortalama sıcaklıklar bir önceki rekor olan 2016'daki değerleri aştı. Böylece 2023 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Küresel sıcaklık artışı 2023'te sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 yıllarındaki sıcaklık ortalamasının 1,54 derece üzerine çıktı ve Paris Anlaşması'nda sıcaklık artışını sınırlandırmak için hedeflenen 1,5 derece limiti de ilk kez aşılmış oldu.

2023, Kayıtlardaki En Sıcak Yıl Oldu
12.01.2024 - 19:03,
Abone Ol

Uluslararası iklim bilimi araştırma kuruluşu Berkeley Earth, 2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu teyit etti ve küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 derecenin üzerine çıktığını açıkladı.

Berkeley Earth tarafından yayımlanan Yıllık Sıcaklık Raporu'na göre, geçen yıl küresel ortalama sıcaklıklar bir önceki rekor olan 2016'daki değerleri aştı. Böylece 2023 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl oldu.

Küresel sıcaklık artışı 2023'te sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 yıllarındaki sıcaklık ortalamasının 1,54 derece üzerine çıktı ve Paris Anlaşması'nda sıcaklık artışını sınırlandırmak için hedeflenen 1,5 derece limiti de ilk kez aşılmış oldu.

Yılın 7 aylık döneminde ortalama sıcaklık artışı 1850-1900 dönemi ortalamasına göre en az 1,5 dereceye ulaştı. En büyük sıcaklık anomalisi ise değerlerin sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,84 derece üzerine çıktığı Eylül 2023'te kaydedildi.

2,3 milyar insan rekor sıcaklıklara maruz kaldı

Geçen yıl özellikle Orta ve Güney Amerika, Asya'nın bazı bölgeleri ve Kuzey Atlantik'te aşırı sıcaklıklar görülürken, Antarktika kışı boyunca buz seviyesi rekor şekilde azaldı.

Çin, Nijerya, Güney Kore, Brezilya, Kazakistan'da yıllık sıcaklık ortalaması yeni rekorlar kırdı, dünyanın hiçbir bölgesinde düşük sıcaklık değerlerine ilişkin rekor yaşanmadı.

Bölgesel bazda sıcaklık değerleri incelendiğinde, dünya nüfusunun yüzde 29'unu oluşturan 2,3 milyar insan kendi bölgelerindeki en sıcak yılı yaşadı.

Son 9 yıl kayıtlardaki en sıcak yıllar oldu

Dünyada son 9 yıl kayıtlardaki en sıcak yıllar olurken, 2023'teki olağanüstü sıcaklık değerleri insan faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu uzun vadeli ısınma ve doğal varyasyondan kaynaklandı.

Ayrıca, Ekvator Pasifik'in doğusundaki güçlü El Nino etkisi ve Kuzey Atlantik'te deniz yüzeyi sıcaklığında 100 yılda bir görülen sıcaklık anomalileri, özellikle yılın ikinci yarısında sıcaklık artışına yol açan faktörler oldu.

2024 daha sıcak geçecek

Mevcut koşullara dayanarak, bu yıl küresel ortalama sıcaklıkların daha yüksek seyredeceği öngörülüyor.

Genel olarak El Nino'nun ortaya çıkmasını takip eden ikinci yıl daha sıcak geçtiğinden, bu yılın 2023'e çok benzer veya 2023'ten biraz daha sıcak geçmesi bekleniyor. Öte yandan, 2024'ün sonlarında La Nina etkisinin görülmesinin sıcaklıkların azalmasına bir miktar katkıda bulunabileceği tahmin ediliyor.

Berkeley Earth Baş Biliminsanı Robert Rohde, rapordaki bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, "2023, sıcaklık modellemelerine göre büyük bir uyumsuzluk gösterdi. Geçen yılki sıcaklıkların alışılmadık aykırı bir değer mi yoksa beklenmedik değişikliklerin göstergesi mi olduğunu ileride göreceğiz. Rekor seviyede devam eden sera gazı emisyonlarıyla, yakın gelecekte küresel sıcaklık artışının düzenli olarak 1,5 dereceyi aşma ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uluslararası, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023, Kayıtlardaki En Sıcak Yıl Oldu - Son Dakika


18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu

Son Dakika
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 19:47:33. #1.11#
SON DAKİKA: 2023, Kayıtlardaki En Sıcak Yıl Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement