 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023'te Türkiye'de Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı 2 Milyonu Aştı - Son Dakika
Üye Girişi

2023'te Türkiye'de Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı 2 Milyonu Aştı

Türkiye'de 2023 yılında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı 2 milyon 290 bin 280 olarak açıklandı. Aynı dönemde 31 bin 721 taşıtın kaydı ise silindi. Otomobillerin yakıt türüne bakıldığında ise benzinli araçların oranı yüzde 66,1 olarak belirlendi. Ayrıca, trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5 olarak hesaplandı.

2023\'te Türkiye\'de Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı 2 Milyonu Aştı
23.01.2024 - 11:27,
Abone Ol

Türkiye'de 2023'te 2 milyon 290 bin 280 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 721 taşıtın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2023 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Geçen yıl, 2022'ye kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 oldu. Böylece 2023'te trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 otomobilin yüzde 66,1'inin benzin, yüzde 16,3'ünün dizel, yüzde 9,3'ünün hibrit, yüzde 6,9'unun elektrikli, 1,4'ünün LPG'li olduğu görüldü.

Aralık 2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 otomobilin ise yüzde 35,6'sının dizel, yüzde 33,5'inin LPG, yüzde 28,7'sinin benzin, yüzde 1,5'inin hibrit ve yüzde 0,5'inin elektrikli olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,2'sinin 1300 ve altı, yüzde 23,4'ünün 1401-1500, yüzde 19,6'sının 1301-1400, yüzde 10,5'inin 1501-1600, yüzde 5,7'sinin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 36,2'sinin gri olduğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,8 olarak hesaplandı.

2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 740 bin 492 oldu.

Bu araçların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayı verileri

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 199 bin 259 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 45,3'ünün otomobil, yüzde 38,3'ünün motosiklet, yüzde 9,7'sinin kamyonet, yüzde 4,7'sinin traktör, yüzde 1,2'sinin kamyon, yüzde 0,4'ünün minibüs, yüzde 0,3'ünün otobüs ve yüzde 0,1'inin de özel amaçlı taşıtlar olduğu belirlendi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aralıkta bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı. Söz konusu ayda taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 148,4, traktörde yüzde 29, kamyonette yüzde 17,4, motosiklette yüzde 13,1, otomobilde yüzde 4,9 artarken kamyonda yüzde 29, otobüste yüzde 18,1 ve minibüste yüzde 8,6 azaldı.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 45,3 yükseldi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 107, otomobilde yüzde 59,6, motosiklette yüzde 49,6, otobüste yüzde 47,1, minibüste yüzde 47, kamyonette yüzde 15, traktörde yüzde 5,1 artış gösterirken kamyonda yüzde 16,8 geriledi.

Söz konusu ayda 838 bin 871 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 65,7'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 90 bin 181 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Aralık, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te Türkiye'de Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı 2 Milyonu Aştı - Son Dakika


22:16
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından bir pozisyonu paylaştı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından bir pozisyonu paylaştı
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından bir pozisyonu paylaştı
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:23:18. #1.11#
SON DAKİKA: 2023'te Türkiye'de Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı 2 Milyonu Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement