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2023'te Vergi Tahsilat Oranı Yükseldi - Son Dakika
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2023'te Vergi Tahsilat Oranı Yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranının yüzde 92,7'ye yükseldiğini açıkladı. Şimşek, tahsilat çalışmalarıyla vergi ödemelerinin önemini vurgulayarak, borçlulara taksitlendirme imkanı sağlandığını belirtti. Bakan Şimşek, 2023 bütçesinde öngörülen gelir performansının üzerinde bir sonuç elde edildiğini ifade etti.

2023\'te Vergi Tahsilat Oranı Yükseldi
17.01.2024 - 17:24,
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023'te 3,2 puan artarak yüzde 92,7'ye yükseldi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, açıklamasında, "Tahsilat performansımızı iyileştirdik. 2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023'te 3,2 puan artarak yüzde 92,7'ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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