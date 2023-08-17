2023 TEMMUZ MEMUR ZAMMI | Hükümetin zam teklifi kaç oldu? - Son Dakika

2023 TEMMUZ MEMUR ZAMMI | Hükümetin zam teklifi kaç oldu?

Son Güncelleme: 17.08.2023 15:08

Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için yeni teklifini sundu. Buna göre 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif edildi. Ancak memurlar 2 yıl için yüzde 110 zam istemişti.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci zam teklifini duyurdu. Buna göre 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi. Ancak memurlar 2 yıl için yüzde 110 zam istemişti. Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2023 temmuz memur zammı, hükümetin zam teklifi kaç oldu? Sorularını soruyor. İşte detaylar…

2023 TEMMUZ MEMUR ZAMMI SON DURUM

Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için yeni teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif edildi. Kamu işvereninin hafta başında verdiği ilk teklif ise 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 idi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar üçüncü kez bir araya geldi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci zam teklifini duyurdu. Buna göre 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi. Ancak memurlar 2 yıl için yüzde 110 zam istemişti.

Hükümetin ilk teklifi ise 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olmuştu. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

2023 TEMMUZ MEMUR ZAMMI | Hükümetin zam teklifi kaç oldu?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

Zam teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz 22 yılda her türlü müdahale ve felaketlere karşı güçlü irade ortaya koymuştur. Enflasyonist baskılarla mücadele etmek için memur, işçi, çiftçiye destekler verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Biz Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Sürekli sosyal adaleti sağlamaya büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim." dedi.

2023 TEMMUZ MEMUR ZAMMI | Hükümetin zam teklifi kaç oldu?

MEMURA YENİ HAKLAR

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız. Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağımızı belirtmek isterim.

Memur zammı, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 TEMMUZ MEMUR ZAMMI | Hükümetin zam teklifi kaç oldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 TEMMUZ MEMUR ZAMMI | Hükümetin zam teklifi kaç oldu? - Son Dakika
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