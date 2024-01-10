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2023 Yılı Kasım Ayında İnşaat Maliyeti Arttı - Son Dakika
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2023 Yılı Kasım Ayında İnşaat Maliyeti Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının Kasım ayında inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,52, yıllık yüzde 66,49 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,87 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 artış gösterdi.

10.01.2024 - 10:48,
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının Kasım ayında inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,52, yıllık yüzde 66,49 arttı.

TÜİK, 2023 yılının kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini bugün açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,52, yıllık da yüzde 66,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06, işçilik endeksi yüzde 0,19 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46, işçilik endeksi yüzde 110,77 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YILLIK YÜZDE 66,06 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55, işçilik endeksi yüzde 0,28 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38, işçilik endeksi yüzde 110,73 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,91, aylık yüzde 0,40 artış gösterdi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 artarken işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı.

2023 Yılı Kasım Ayında İnşaat Maliyeti Arttı
Kaynak: ANKA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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