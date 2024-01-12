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2023 Yılı Kasım Ayında Türkiye'de Sektörlerin Ciro Endeksi Arttı - Son Dakika
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2023 Yılı Kasım Ayında Türkiye'de Sektörlerin Ciro Endeksi Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Kasım ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık olarak yüzde 66,1 artış gösterdi. Ayrıntılara bakıldığında, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,7, ticaret ciro endeksi yüzde 71,3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 61,2 arttı. Aylık olarak ise toplam ciro endeksi yüzde 3 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,8, ticaret ciro endeksi yüzde 3,4 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,3 arttı.

2023 Yılı Kasım Ayında Türkiye\'de Sektörlerin Ciro Endeksi Arttı
12.01.2024 - 10:35,
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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 66,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 66,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 98,7 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 71,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 61,2 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Kasım ayında aylık yüzde 3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 3,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 3,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,3 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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