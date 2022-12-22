8 bin 506 liraya çıkarılan asgari ücretin işverene maliyeti kalem kalem hesaplandı

Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem değişen tüm ücretler

Yeni asgari ücret için hangi lider ne dedi? En sert yorum Ali Babacan'dan

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan uzlaşı çıkmayınca devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı.

ZAM ORANI NE KADAR?

Böylece asgari ücret ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık ortalamada ise yüzde 74,43 oranında arttı.

İŞVEREN DESTEK ARTIRILDI

Asgari ücrete zam yapılırken işveren de unutulmadı. İş verenlere, işçi başına verilen 100 TL'lik destek 250 TL'ye çıkarıldı.

ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ 11 BİN 759 LİRA

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu. Asgari ücret net olarak 8 bin 506 lira ancak brüt olarak 10 bin 8 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 10 bin 8 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi bin 551 lira, işsizlik sigortası primi ise 200 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 liraya çıkıyor.

İşte o tablo: