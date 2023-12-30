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2024, Anadolu için istihdam açısından bir milat yılı olacak - Son Dakika
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2024, Anadolu için istihdam açısından bir milat yılı olacak

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, hazır giyim ve tekstil gibi iş gücüne dayalı sektörlerin yaşam maliyetleri yüksek şehirlerden Anadolu'ya taşınması durumunda 2024 yılının Anadolu için istihdam açısından bir milat yılı olacağını bildirdi. Kacar, bu sektörlerde yatırım yapmak isteyenlerin Anadolu'yu tercih etmelerinin rekabet güçlerini daha da çok artıracağını vurguladı.

2024, Anadolu için istihdam açısından bir milat yılı olacak
30.12.2023 - 15:43,
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, hazır giyim ve tekstil gibi iş gücüne dayalı sektörlerin yaşam maliyetleri yüksek şehirlerden Anadolu'ya taşınması durumunda 2024 yılının Anadolu için istihdam açısından bir milat yılı olacağını bildirdi.

Kacar, yaptığı açıklamada, 2023 yılının salgının akabinde gelen yüksek enflasyon, büyük bir yıkım yaşatan deprem ve akabinde seçim ekonomisinin uygulanmasıyla geçtiğini belirtti.

Genel seçim sonrası ekonomide makas değişikliğine gidilerek Ortodoks politikalara dönüş yapıldığını vurgulayan Kacar, "Önceliğimiz yüksek enflasyonun yükseliş trendini keserek enflasyon karşısında ezilmemek. Bu da piyasalarda daralma yaşanmasına ve tasarruf tedbirlerinin alınmasını gerektiriyor. Seçimden sonra bu yönde adımları gördük." diye belirtti.

Kacar, orta vadeli programın fiyat istikrarını sağlamayı, enflasyonu orta vadede tek haneye düşürmeyi gaye edindiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2026'da yüzde 8,5'lik enflasyon, 1,3 trilyon dolarlık milli gelir, 15 bin dolara yaklaşan kişi başı gelir ve 300 milyar dolarlık ihracat hedefini ortaya koyan program, yeşil dönüşüme vurgu yapıyor. Tabi bunlar ülke ekonomimiz çok güzel hedefler. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi, bu doğrultuda alınan kararların tavizsiz uygulanması ve ciddi bir disiplinle ele alınmasından geçiyor. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği'nde resesyonun yaşandığı bir ortamda elbette ekonomik olarak biz de etkileniyoruz. Bu nedenle resesyon baskısının ziyadesi ile hissedildiği global ekonomide 2024 yılı ve sonrası için büyük düşünen, temkinli davranan ve stratejik yatırımlar yapanlar kazanabilecektir. Özellikle Güneydoğu Asya'dan gelecek rekabet baskısı fırsata çevrilmeli, işbirliklerine varılarak partnerlik ve lojistik üssü olma gibi fırsatları değerlendirerek pazarlarımızı ve ortaklıklarımızı geliştirmeliyiz."

Kacar, hazır giyim ve tekstil gibi iş gücüne dayalı sektörlerin, İstanbul gibi yaşam maliyetlerinin çok üstte olduğu şehirlerden Anadolu'ya taşınmasının faydalı olacağını, bu sektörlerde yatırım yapmak isteyenlerin Anadolu'yu tercih etmelerinin rekabet güçlerini daha da çok artıracağının ifade ederek, "Bu şekilde 2024 yılı Anadolu için istihdam açısından bir milat yılı da olacaktır. İş insanlarımızı kesinlikle unutmasınlar ki, rekabet ortamının son derece arttığı bir ortamda ayakta kalabilmenin yegane unsuru fırsatları kollayarak, lehimize çevirebilmekten geçmektedir." diye belirtti.

Kaynak: AA
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