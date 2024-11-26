2024 için Turizm Hedefleri Belirlendi

Ekonomi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türkiye'de turizmin, 2023'te 2 milyon istihdam yaratan ve cari açığın azaltılmasına 41,6 milyar dolarlık net katkı veren bir sektör olduğunu belirterek, "2024 yılı için 61 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefine doğru emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

Narin, TTYD tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun açılışında sektörel değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 1000 Türk ve uluslararası üst düzey yöneticiyi ağırladıklarını bildiren Narin, forumun, Türk turizmini uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımak ve sektörde yeni yatırımları teşvik etmek için önemli bir platform haline geldiğini söyledi.

Bu platformun, Türkiye'yi küresel turizm yatırımlarında lider yapacağına inandıklarını ifade eden Narin, şunları kaydetti:

"Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi'nin raporlarına göre, 2023 yılında 9,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan turizm ve seyahat ekosisteminin, 2033 yılında yüzde 50'nin üzerinde bir artışla 15,5 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Bu ekosistem içerisinde Türk turizmi, Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 57 milyon turisti ağırlayarak ülkemize 56 milyar dolar gelir getirdi. Bunu, pandemi, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın etkileri ve deprem felaketinin ardından sektörümüzün dirençliliği ve kararlılığıyla sağlayabildik.

Bu başarı ile Türkiye, turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonundan biri oldu, kaynak, pazar ve ürün çeşitliliğinde önemli bir seviyeye ulaştı ve ülke ekonomisine döviz girdisi ve istihdam bağlamında çok güçlü bir katkı sundu. 2023 yılında dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasında İstanbul, 20 milyonu aşan ziyaretçi sayısı ile birinci sırada, Antalya ise dördüncü sırada yer aldı. Ülkemizde turizm, 2023 yılında 2 milyon istihdam yaratan ve cari açığa 41,6 milyar dolarlık net katkı veren bir sektör. 2024 yılı için 61 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefine doğru emin adımlarla yürüyoruz."

"Yeni bir stratejik planla üçüncü turizm hamlesini hep birlikte gerçekleştirmeliyiz"

Narin, Türk turizminin gelişimiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Konaklama tarafında 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon yatak bulunduğuna işaret eden Narin, "Bu mevcut kapasite sayesinde turist girişleriyle bugün dünyada ilk 5 arasında yer alabiliyoruz." dedi.

Narin, küresel turizmin 9,5 trilyon dolardan 15,5 trilyon dolara doğru büyürken, dünya ülkelerinin turizmin önemine, değerine ve ekonomiye katkılarına odaklanarak yeni yatırım ve gelişim programları açıklamaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde Kızıldeniz Havzası ve Akdeniz çanağında hepinizin bildiği gibi çok hareketli turizm yatırım hamlelerini birlikte izleyeceğiz. Ancak Türkiye'nin bugün geldiği nokta ve konumu birçok ülkeye örnek olmuştur ve örnek olmaya devam edecektir. Ülkemizin doğal güzelliklerinin ve sunduğu imkanların rakibi olmadığını düşünüyorum. Yeni dönemde, 2023-2033 ve 2050 arası, Türk turizmi de bu hızlı büyümenin içerisindeki ilk beş arasındaki konumunu hiç şüphesiz koruyacak ve geliştirecektir.

Türkiye ve civar ülkeler nereye doğru gelişmeli ve evrilmeli? Türk turizmi hangi adımları atmalı? Bunun için yeni bir stratejik planla üçüncü turizm hamlesini hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. Değerli ulusal ve uluslararası tüm turizm paydaşları, sektörümüzün dünyada en hızlı büyüyen sektör olduğunun, Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunun idraki içinde. Bu dönem için ülkemiz yeni bir stratejik plan hazırlayarak yatırımcılara yeni alanlar açıyor. Büyüyen turizmde makro ve mikro ölçekte bir planla yer almanın heyecanı ve motivasyonu içindeyiz."