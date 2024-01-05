 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 Rüzgar Enerjisi Sektöründe Seferberlik Yılı Olacak - Son Dakika
Üye Girişi

2024 Rüzgar Enerjisi Sektöründe Seferberlik Yılı Olacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2024'ün rüzgar enerjisi sektöründe izin, finansman ve sürdürülebilir büyüme alanlarında 'seferberlik yılı' olacağını belirtti. Erden, Türkiye Ulusal Enerji Planı'nda hedeflenen 29 bin 600 megavatlık rüzgar enerjisi kurulu gücüne ulaşmak için sektörün stratejik sektör ilan edilmesi çağrısını hatırlattı. Ayrıca, nitelikli insan kaynağı ve sanayi kümelenmesi gibi konulara da değindi.

2024 Rüzgar Enerjisi Sektöründe Seferberlik Yılı Olacak
05.01.2024 - 15:03,
Abone Ol

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2024'ün rüzgar enerjisi sektöründe izin, finansman ve sürdürülebilir büyüme alanlarında "seferberlik yılı" olacağını belirtti.

TÜREB'in 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Erden, buradaki konuşmasında, geçen yıl yayımlanan Türkiye Ulusal Enerji Planı ile 5 bin megavatı deniz üstü olmak üzere rüzgar enerjisinde kurulu gücün 2035'te 29 bin 600 megavata çıkmasının hedeflendiğini söyledi.

Rüzgar enerjisi sektörünün "stratejik sektör" ilan edilmesi için geçen yıl yaptıkları çağrıyı anımsatan Erden, bu kapsamda sektörel beklentilerin ifade edildiği bir "policy paper" yayımladıklarını kaydetti.

Erden, nitelikli insan kaynağının sektör için önemine dikkati çekerek, "Geçen sene bir AB projesi başvurusunda bulunduk. Deniz üstü odaklı ancak başka alanları da kapsıyor. Deniz üstü rüzgar için teknik eleman yetiştirmek üzere AB'ye bir proje başvurumuz var." diye konuştu.

TÜREB olarak sağlam projeler ortaya koyduklarına işaret eden Erden, "Bir sanayi kümelenmesi başvurumuz oldu. 38 şirket, 8,5 milyar lira toplam bütçeyle 300 milyon dolarlık bir proje bütünü oluşturuldu. Rüzgar Endüstrisi Kümelenmesi adı altında. Sanayi Bakanlığının Kümelenme Destek Programı'na başvurduk. Bunun 10'da 1'i kabul edilse 800 milyon lira yapıyor. Çok ciddi rakamlar. Umuyoruz ki, rüzgar sanayisinin, rüzgar projelerinin gelişmesini destekleyecek kaynakları bu şekilde oluştururuz." değerlendirmesinde bulundu.

Erden, rüzgar sanayisinin de son dönemde gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Geçen senenin sonunda Sanayi Bakanlığımızın bir açıklaması oldu. Rüzgar ekipmanları, bütün yenilenebilir ekipmanları ile beraber stratejik ve öncelikli ürünler kapsamına alındı. Merkez Bankası'nın yatırım kredilerini kullanmak için rüzgar yatırımları öncelikli olacak. Dolayısıyla işin sanayi tarafıyla ilgili taleplerimizde de bir adım atılmış oldu." diye konuştu.

"Sanayi yılı" olarak ilan edilen 2022'nin ardından "yatırım yılı" olarak adlandırdıkları 2023'te sektörde daha fazla ve daha hızlı yatırım yapılmasını sağlayacak faaliyetlere yoğunlaştıklarını anlatan Erden, "2024 ise rüzgarda izinler, finansman ve rüzgar sanayisinin sürdürülebilir büyümesi alanlarında seferberlik yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da video konferans yöntemiyle katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İbrahim Erden, İstanbul, Türkiye, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Rüzgar Enerjisi Sektöründe Seferberlik Yılı Olacak - Son Dakika


15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15
Gebze'de Cinayet Davası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı Gebze'de Cinayet Davası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
13:03
Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti

Son Dakika
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15 Gebze'de Cinayet Davası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 15:56:31. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 Rüzgar Enerjisi Sektöründe Seferberlik Yılı Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement