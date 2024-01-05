2024 Rüzgar Enerjisi Sektöründe Seferberlik Yılı Olacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2024'ün rüzgar enerjisi sektöründe izin, finansman ve sürdürülebilir büyüme alanlarında "seferberlik yılı" olacağını belirtti.

TÜREB'in 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Erden, buradaki konuşmasında, geçen yıl yayımlanan Türkiye Ulusal Enerji Planı ile 5 bin megavatı deniz üstü olmak üzere rüzgar enerjisinde kurulu gücün 2035'te 29 bin 600 megavata çıkmasının hedeflendiğini söyledi.

Rüzgar enerjisi sektörünün "stratejik sektör" ilan edilmesi için geçen yıl yaptıkları çağrıyı anımsatan Erden, bu kapsamda sektörel beklentilerin ifade edildiği bir "policy paper" yayımladıklarını kaydetti.

Erden, nitelikli insan kaynağının sektör için önemine dikkati çekerek, "Geçen sene bir AB projesi başvurusunda bulunduk. Deniz üstü odaklı ancak başka alanları da kapsıyor. Deniz üstü rüzgar için teknik eleman yetiştirmek üzere AB'ye bir proje başvurumuz var." diye konuştu.

TÜREB olarak sağlam projeler ortaya koyduklarına işaret eden Erden, "Bir sanayi kümelenmesi başvurumuz oldu. 38 şirket, 8,5 milyar lira toplam bütçeyle 300 milyon dolarlık bir proje bütünü oluşturuldu. Rüzgar Endüstrisi Kümelenmesi adı altında. Sanayi Bakanlığının Kümelenme Destek Programı'na başvurduk. Bunun 10'da 1'i kabul edilse 800 milyon lira yapıyor. Çok ciddi rakamlar. Umuyoruz ki, rüzgar sanayisinin, rüzgar projelerinin gelişmesini destekleyecek kaynakları bu şekilde oluştururuz." değerlendirmesinde bulundu.

Erden, rüzgar sanayisinin de son dönemde gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Geçen senenin sonunda Sanayi Bakanlığımızın bir açıklaması oldu. Rüzgar ekipmanları, bütün yenilenebilir ekipmanları ile beraber stratejik ve öncelikli ürünler kapsamına alındı. Merkez Bankası'nın yatırım kredilerini kullanmak için rüzgar yatırımları öncelikli olacak. Dolayısıyla işin sanayi tarafıyla ilgili taleplerimizde de bir adım atılmış oldu." diye konuştu.

"Sanayi yılı" olarak ilan edilen 2022'nin ardından "yatırım yılı" olarak adlandırdıkları 2023'te sektörde daha fazla ve daha hızlı yatırım yapılmasını sağlayacak faaliyetlere yoğunlaştıklarını anlatan Erden, "2024 ise rüzgarda izinler, finansman ve rüzgar sanayisinin sürdürülebilir büyümesi alanlarında seferberlik yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da video konferans yöntemiyle katıldı.