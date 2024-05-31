2024 Uluslararası Gül Festivali Isparta'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2024 Uluslararası Gül Festivali Isparta'da Başladı

2024 Uluslararası Gül Festivali Isparta\'da Başladı

Isparta'da düzenlenen 2024 Uluslararası Gül Festivali'nin açılışı yapıldı. Festivalde gül fidanı dikimi ve anma töreni gerçekleştirildi. Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'dan halk oyunları gösteri grupları festivale katıldı. Isparta Valisi ve Belediye Başkanı da konuşmalar yaparak gülün önemini vurguladı. Festival, çeşitli etkinliklerle 2 Haziran'da sona erecek.

31.05.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da düzenlenen 2024 Uluslararası Gül Festivali'nin açılışı yapıldı.

Festivalde ilk olarak Bulgaristan'dan bastonun içinde getirdiği gül fidanını dikerek Isparta'yı "gül bahçesine" dönüştüren Müftüzade Gülcü İsmail Efendi, mezarı başında anıldı.

Daha sonra Isparta Belediyesinden başlayan kortej, Valilik önünde son buldu. Festivale Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan'dan halk oyunları gösteri grupları katıldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, valilik önünde yaptığı konuşmada, gülün kentin simgesi olduğunu ve isminin dünyada duyulmasını sağladığını söyledi.

Gülün her zaman güzelliğin simgesi olduğunu belirten Baruş, "Gül kokusunu hissedip duygulanmayan ve yüzü gülmeyen insan var mıdır? Gül hayatımızda ki tüm renklerin anlamı, gül duygularımıza ayrı bir anlam kazandırır. Gül, tazeliktir, canlılıktır. Hayatımızdaki güller hiç solmasın, tüm güzellikler sizlerle olsun." diye konuştu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın endemik bitkiler konusunda önemli bir şehir olduğu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gül bizim için çok değerli, çıkardığımız bu gül yağı dünyanın birçok ülkesinde kozmetik ve tıbbi konularda kullanılıyor. Bu gülün Isparta'dan başka bir yerde yetişmemesi bir endemik bitki olarak önümüze çıkıyor. Gülümüzden ekonomik, kültürel ve turizm olarak oldukça büyük destek alıyoruz."

Çeşitli sanatçıların da sahne alacağı ve etkinliklerin düzenleneceği festival, 2 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Hindistan, Isparta, Festival, Kültür, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Uluslararası Gül Festivali Isparta'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 18:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 Uluslararası Gül Festivali Isparta'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement